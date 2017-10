Estudiantes de ESADE, Berkeley, la Aalto University y la Copenhagen Business School trasladan la auditoría creativa del chef Ferran Adrià a HP

El C4Bi es una competición entre estudiantes, diseñada para trasladar la técnica de la auditoría creativa del chef Ferran Adrià a entornos empresariales.

ESADE y elBullifoundation han iniciado la tercera edición del Creativity for Business Innovation Challenge (C4Bi), una competición entre estudiantes que pone en valor la auditoría del proceso creativo, una herramienta utilizada por el chef Ferran Adrià para evaluar los procesos de innovación en el restaurante elBulli. En esta edición, la competición se ha internacionalizado más que nunca y participan en ella, además de los alumnos de ESADE, estudiantes de Berkeley (University of California, Estados Unidos), de la Copenhagen Business School (Dinamarca) y de la Aalto University (Finlandia), que deberán aplicar la auditoría creativa para difundir las posibilidades y las ventajas que ofrece la tecnología de impresión de gran formato HP Latex para el diseño y la decoración de interiores entre los profesionales del sector.

Este año, en ESADE se han presentado alumnos del Master of Business Administration (MBA), de los Masters of Science (MSc) y del Grado en Dirección de Empresas (Bachelor of Business Admnistration - BBA). En concreto, en la primera fase del Challenge, se han presentado 58 equipos, lo cual representa un total de 174 estudiantes del campus de ESADE en Sant Cugat (Barcelona), de 42 nacionalidades distintas.

El objetivo de esta colaboración pionera entre elBullifoundation y ESADE es transferir esta técnica de auditoría, desarrollada en elBulli, a los procesos de creatividad e innovación en empresas e instituciones. Para ello, los alumnos analizarán un proyecto de HP, concretamente cómo esta compañía está reinventando el sector del diseño y la decoración de interiores gracias a la tecnología de impresión de gran formato HP Latex, desarrollada en su Centro Internacional de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el centro de investigación y desarrollo más importante de HP fuera de los Estados Unidos, donde trabajan cerca de 2.000 empleados de 61 nacionalidades y se registran más de 150 patentes al año.

La tecnología de impresión de gran formato HP Latex es muy versátil, ya que permite imprimir sobre todo tipo de materiales, como papeles para paredes, vinilos, lonas, pavimentos impresos, artículos textiles y pieles sintéticas, entre otros. Además, sus tintas con una base de agua -en lugar de disolventes- no producen emisiones y son inodoras, características indispensables para interiores y espacios cerrados. El gran abanico de aplicaciones que ofrece, junto con la capacidad de generar tiradas únicas y personalizadas, su facilidad de aplicación y su coste asequible, amplían las oportunidades de negocio de los proveedores de servicios de impresión, a la vez que impulsan la transformación del sector del diseño y la decoración de interiores.

Hackatón para completar la auditoría de HP

La fase final del C4Bi se desarrollará en formato de hackatón en que, durante tres días, los estudiantes finalistas visitarán elBulliLab, donde el prestigioso chef Ferran Adrià impartirá una clase magistral y presentará la metodología Sapiens. Además, los equipos acudirán al Centro Internacional de HP, donde diferentes directivos y responsables de la compañía tecnológica compartirán sus estrategias y programas de innovación. Finalmente, los equipos de estudiantes dispondrán de doce horas para completar la auditoría del proceso creativo de HP y preparar sus conclusiones e iniciativas, que deberán presentar ante un jurado internacional integrado por el chef Ferran Adrià, de elBullifoundation; Joan Pérez Pericot, director general de Impresión de Gran Formato en HP, y Josep Franch, decano de ESADE Business School.

"Estamos muy contentos de poder participar en este reto, junto con ESADE y elBullifoundation, porque creemos que la creatividad y el espíritu emprendedor de los jóvenes estudiantes nos aportarán una visión fresca e innovadora que nos ayudará a seguir impulsando la transformación del sector de la decoración", ha afirmado Joan Pérez Pericot.

Por su parte, Ferran Adrià ha señalado que "la auditoría creativa es una herramienta para obtener la mejor eficiencia en la innovación y, sobre todo, que esta eficiencia dure mucho tiempo". Además, como ha explicado en varias ocasiones, "el concepto de auditoría creativa es una novedad en el mundo empresarial y de la gestión". En este sentido, un grupo de profesores de ESADE Business School y un equipo de elBullifoundation han trabajado en la aplicación de la auditoría creativa al ámbito de la empresa y han desarrollado una nueva herramienta que sirve para auditar el proceso creativo de las empresas que quieren innovar.

Antecedentes y reconocimiento

"El C4BI forma parte del nuevo modelo educativo de ESADE, Student First, centrado en el aprendizaje basado en la experiencia y el contacto directo con la realidad de las empresas", ha comentado Josep Franch, decano de ESADE Business School. "El C4Bi constituye una oportunidad única para los estudiantes -especialmente aquellos interesados en los procesos de innovación, el desarrollo de las capacidades creativas y el emprendimiento- de experimentar con una nueva metodología desarrollada para fomentar una mejor comprensión de los procesos creativos e innovadores en el mundo empresarial", ha añadido Franch.

En la primera edición del C4Bi, los participantes completaron una auditoría del proceso creativo del proyecto "W+W" del Grupo Roca, para lo cual recurrieron a fuentes de datos secundarias y a opiniones de expertos. El año pasado, en su segunda edición, los estudiantes aplicaron la auditoría del prestigioso chef al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona; concretamente, al Centro de Simulación Avanzada Darwin, un centro pionero en la utilización de la simulación como herramienta docente.

El curso pasado, el Creativity for Business Innovation Challenge fue reconocido por la AACSB, la red de formación global más extensa del mundo, como una de las mejores innovaciones ("Innovations that Inspire" Award) que ilustran el trabajo esencial que llevan a cabo las escuelas de negocios para mejorar sus comunidades y la sociedad en general. Además, la implementación del C4BI ha sido distinguida con el Educational Innovation Award, que reconoce la calidad docente y la innovación en el ámbito de la educación dentro de la comunidad de ESADE.

PUBLICIDAD