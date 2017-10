Castilla y León reivindica una Agencia de Investigación propia

"Yo no veo recortes sino todo lo contrario", ha respondido el consejero a la oposición

En el apartado de infraestructuras para la investigación en 2018 se van a impulsar las plataformas de formación on line de las universidades públicas

El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, ha reivindicado este lunes la necesidad de crear una Agencia de Investigación propia para Castilla y León y se ha mostrado partidario incluso de que hubiera una consejería de Investigación y de Sociedad Digital.

Esta es una de las reflexiones que ha dejado el debate del consejero de Educación con los grupos en la oposición con los que ha disertado especialmente respecto a la situación de las universidades de Castilla y León, sus profesores, expectativas de futuro o tasas universitarias, y a los que ha confesado que también le preocupa el actual el sistema de gobernanza de las instituciones universitarias, desde el convencimiento de que la toma de decisión en las universidades españolas es ahora "un puro disparate", o la falta de control de los recursos.

"Me preocupa más que los precios públicos, que me preocupan", ha asegurado el consejero que ha recordado en este punto que el 55 por ciento de los universitarios de Castilla y León no pagan matrícula para informar de que la rebaja de tasas universitarias en septiembre de 2018 costará 6,5 millones de euros a las arcas públicas. Rey ha asegurado también que esa rebaja ha ido "mucho más allá" del acuerdo alcanzado en el seno del Diálogo Social que no cifraba la merma y sólo abría la posibilidad.

"Yo no veo recortes sino todo lo contrario", ha respondido el consejero a la oposición en defensa de una política de investigación "coherente" y "adaptada" a las necesidades de cada momento para admitir que se tiene que mejorar en un futuro ya que se trata de un esfuerzo "muy fructífero" para toda la sociedad.

Precisamente en la presentación del proyecto de presupuestos de su consejería para 2018 Rey ha anunciado que se mantiene la convocatoria de ayudas a la contratación de personal investigador cofinanciadas por el Fondo Social Europeo con la posibilidad de que el investigador que haya leído su tesis antes del final del tercer año, disponga durante su cuarto año de ayuda de un contrato POP (Periodo de Orientación Postdoctoral) en el que se incrementa la ayuda desde los 18.800 hasta los 25.000 euros al año por contrato.

También continuará la convocatoria para la contratación de técnicos de apoyo a la investigación por las universidades públicas, cofinanciada por el Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo --en estos momentos hay más de 140 jóvenes contratados con cargo a estas ayudas, a los que se incorporarán otros 224 en la convocatoria que se resolverá en 2018--.

Entre estas dos convocatorias, el importe destinado al apoyo a los recursos humanos se eleva a 11,42 millones de euros, "cantidad que prácticamente duplica la del año anterior".

En el apartado de infraestructuras para la investigación en 2018 se van a impulsar las plataformas de formación on line de las universidades públicas para mejorar su oferta educativa en este formato a partir de una infraestructura tecnológica común "pero adaptada a las necesidades que pueda definir cada institución".

Rey también se había comprometido a fortalecer la relación universidad-empresa para que las universidades contribuyan de manera directa al desarrollo económico de la Comunidad, "la tercera misión de la universidad". Para ello, se prorrogará el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) 2015-2017 hasta el 30 de junio de 2018, cuando entrará en vigor el nuevo Plan 2018-2020 que se elaborará en el primer semestre del año.

En cuanto a innovación y mejora tecnológica ha considerado "imprescindible" la inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación y el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas para lo que se han presupuestado 5,88 millones de euros, un 7,93 por ciento más.

PUBLICIDAD