Hoy la clase se da en HP

La apuesta de HP por la educación llega a SIMO 2017 para demostrar los beneficios que ofrece la tecnología como herramienta educativa, tal y como muestra en su programa 'Reinvent the Classroom'. Durante los últimos años, la compañía ha mostrado su compromiso con el impulso de las capacidades STEAM como puerta de entrada al mercado laboral e invitando a los estudiantes a profundizar en estas capacidades, mediante el uso creativo de las tecnologías en el aula. "El año pasado nos enfocamos en enseñar el coche, este año hemos querido centrarnos en la experiencia de conducirlo", ha explicado Carlos Alonso, responsable de educación de HP para España y Portugal

'Reinvent the Classroom' es una iniciativa desarrollada en todo el mundo por Learning Studios y puesta en marcha en España en colaboración con la consultora local para la transformación educativa: Grupo Advanced Education, dentro del programa HP/Intel Ambassadors. La iniciativa, que ya funciona con éxito en más de 60 centros, está demostrando tener un gran potencial para ayudarlos a evolucionar hacia metodologías educativas en las que el alumno es el centro de toda la experiencia. De este modo, los estudiantes participan en distintas zonas (Thinking, Design, Maker y Stage), a través de las cuales aprenden a desarrollar capacidades muy valiosas para su futuro profesional y se familiarizan con la Cultura Maker.

"Este tipo de aulas tienen un gran potencial transformador en los centros. Es imposible dar la clase de forma tradicional, aquí se viene a trabajar en proyectos, en experimentar, en compartir, colaborar e interactuar dentro y fuera de las paredes del aula. Pero sobre todo se viene a construir, a hacer, a crear, y es justo ahí, donde radica la innovación. Lo vamos a ver estos días en SIMO con alumnos participando en varios proyectos, vamos a escuchar como sus cerebros conectan neuronas. Explica Fernando Rodríguez, CEO de Grupo Advanced Education, responsable del programa HP/Intel Ambassadors en España".

Bajo el lema de esta edición, 'Hoy la clase se da en HP', la compañía ha destacado los proyectos en los ya han podido colaborar los alumnos de los colegios participantes - Colegio El Valle, Colegio San Ignacio de Pamplona, Santo Tomás de Aquino, Colegio SAFA de Úbeda, Colegio Patrocinio San José de Madrid, Colegio Maristas Chamberí, Colegio Ramón y Cajal, y Colegio Balder:

1. Somos tus ojos: Proyecto para ayudar mediante impresión 3D a alumnos con problemas de visibilidad

2. Robótica Vial: Proyecto para trabajar la seguridad vial y sus señales a través de robótica y programación.

3. Dumb School: Iniciativa para desarrollar un Storytelling para ayudar a una compañera del colegio con dificultades auditivas.

4. Un cole sin barreras: El objetivo de esta actividad es construir mediante Minecraft Education Edition un colegio 100% accesible.

5. Pokemáticas: Esta iniciativa busca trabajar con los alumnos la geometría a través delas nuevas tecnologías y la serie Pokémon como elemento motivacional.

6. Explorando el cuerpo humano: Estudio del cuerpo humano mediante realidad aumentada.

7. Music Makers: El alumno trabaja con la impresión de instrumentos en 3D para crear su propia melodía.

8. Viaje al Sistema Solar: Esta iniciativa permite conocer el Sistema Solar a través de la computación inmersiva con HP Sprout.

"Estamos convencidos de la importancia de fomentar espacios de aprendizaje donde los alumnos puedan ampliar sus habilidades en el área STEAM y creemos que esto es especialmente importante en el caso de las alumnas, ya que desgraciadamente seguimos viendo que son pocas las que se animan a estudiarlas", explica Carlos Alonso, responsable de educación de HP en España y Portugal.

La tecnología HP al servicio de la educación

Son muchas las iniciativas y herramientas que HP ha puesto al servicio de la educación y 'Reinvent the Classroom' es, sin duda, uno de los ejemplos más destacados. Se suman a él los equipos y desarrollos que la compañía ha creado pensando especialmente en estudiantes y profesores.

Buena prueba de ello es HP Instant Ink, el servicio de reposición de tinta de HP. Se trata de una solución muy útil para profesores y estudiantes en todas las etapas educativas, ya que permite personalizar la impresión en función de las necesidades de cada usuario y pagar por el número de páginas impresas, en lugar de por la tinta consumida.

Las soluciones de HP para la Educación abarcan desde la supercomputación y la estaciones de trabajo a la movilidad, la virtualización del aula y la impresión inteligente. Es el caso portátil HP EliteBook x360 1030 G2, un modelo ligero y versátil que funciona en 5 modos distintos (trabajar, compartir, presentar, conferencia y escritura), ofrece una alta seguridad y cuenta con batería de hasta 16 horas y media. Gracias al sistema HP Sure Start Gen34, el HP EliteBook x360 1030 G2 está protegido contra los ataques de BIOS, mientras que la pantalla de privacidad integrada opcional HP Sure View y Sure Click dejan fuera de juego a los hackers visuales con el simple toque de un botón. Sumado a esto, HP Active Pen proporciona una experiencia de escritura natural y el teclado HP Collaboration Keyboard permite compartir las creaciones fácilmente.

Una de las soluciones más novedosas aplicadas al proceso de aprendizaje es el HP Z VR Backpack, una mochila que ofrece la libertad de moverse y mantener una inmersión total en realidad virtual con gran rendimiento visual. Gracias a sus capacidades de acoplamiento en una docking, se transforma en una estación de trabajo de escritorio gestionable y potente que permite disfrutar de experiencias de realidad virtual de forma segura y eficaz, simulando todo tipo de entornos. Incluye un procesador Intel® Core ™ i7 por ™, que proporciona la potencia necesaria para procesar las aplicaciones rápidamente.

Finalmente, para facilitar la impresión en alta velocidad y con bajo coste en el aula, destacan las impresoras multifunción A3 de HP con tecnología PageWide, que permiten imprimir a color a un precio asequible, consumiendo menos energía y aportando mayor productividad gracias a la tecnología Smart Device Services de HP. Estos equipos incorporan funciones avanzadas de seguridad para combatir el creciente número de amenazas y proteger tanto las impresoras como los datos y documentos.

