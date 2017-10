El Máster en Gestión Internacional y Comercio Exterior cumple dos décadas con más de 500 profesionales formados para responder a las necesidades de exportación e internacionalización de las empresas aragonesas

El Máster en Gestión Internacional y Comercio Exterior, Título Propio de la Universidad de Zaragoza, cumple dos décadas desde que se constituyó en 1997 en la Facultad de Economía y Empresa, con más de 500 profesionales formados para responder a las necesidades de exportación e internacionalización de las empresas aragonesas.

El próximo lunes, 30 de octubre, a las 18 horas, tendrá lugar en el Aula Magna del Paraninfo el acto de clausura de la XX edición y apertura de la XXI edición, que contará con la asistencia del rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral; la secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de Aragón, María Luisa Poncela, acompañados del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, Manuel Teruel; el director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía del Gobierno de Aragón, Fernando Fernández; y el director del Máster, José Antonio Laínez, junto a una amplia representación del mundo empresarial.

La secretaria de Estado, consciente de la labor del Máster en el campo de la internacionalización, impartirá la conferencia "Nuevos retos de la internacionalización de la economía española".

Historia

José Antonio Laínez, actual director y responsable directo del lanzamiento del Estudio Propio de la Universidad, cree que su desarrollo ha seguido la evolución de la economía española e internacional: "Cuando lanzamos este Máster a mediados de los 90, poco se hablaba en España de la internacionalización como una necesidad y, mucho menos, como una realidad de nuestras empresas. Por ello, la apuesta de futuro que hace 20 años hicimos junto a una red de universidades europeas y latinoamericanas en el marco del programa ALFA de la Comisión Europea ha sido confirmada con creces con la realidad de los acontecimientos".

El postgrado, que lleva impartiéndose de forma ininterrumpida desde hace 20 años, ha sufrido diversas transformaciones traspasando la frontera de la disciplina de la información financiera para abarcar una formación más integral orientada a la internacionalización de las empresas.

Evolución

El éxito de su continuidad es el resultado del trabajo en equipo y la innovación constante en su programa y su metodología de aprendizaje con un único objetivo: formar profesionales que respondan a las necesidades reales de las empresas exportadoras o en procesos de internacionalización para formar parte de los equipos de dirección de las más de 1.500 empresas aragonesas que exportan con regularidad.

Según Laínez: "Basta ver la trayectoria del mismo para comprender los números que la avalan, 20 promociones, más de 500 profesionales formados en este campo, que han contribuido, por ejemplo, a que las empresas aragonesas hayan multiplicado, por 2,5 las exportaciones, respecto a las de hace 20 años, cuando el Consejo Social de la Universidad autorizaba su impartición".

En todas las ediciones se han introducido cambios en el programa adaptándolo de esta forma a la vertiginosa realidad económica de esta última década. Esta flexibilidad no se hubiera podido lograr sin la gran profesionalidad de los aproximadamente 60 profesores y directivos de empresas que han participado durante todos estos años en el máster, parte de ellos son profesores de la Universidad de Zaragoza, otros vienen de otras Universidades españolas y de algunas extranjeras.

Actualidad

Los alumnos reciben 435 horas de formación en más de 15 disciplinas relacionadas con la gestión de la empresa en un contexto internacional y con el comercio exterior, algunas de ellas en inglés. Además de las clases asisten a más de 50 horas de conferencias y seminarios de profesionales de reconocido prestigio y realizan trabajos en equipo sobre temas de actualidad económica.

Entidades colaboradoras

La Cámara de Comercio y el Gobierno de Aragón vienen colaborando desde la primera edición de manera muy activa con el Master.

Colaboración con empresas

La relación establecida con un centenar de empresas ha permitido combinar la formación académica con las prácticas además de convertir el trabajo académico en más de 50 proyectos reales de internacionalización, para empresas concretas que han facilitado el acceso a sus planes futuros, y posibilitando la realización de los proyectos en casos reales.

Inserción laboral

Una de las fortalezas que se le atribuyen al Máster es su elevada tasa de inserción laboral. Así, de los alumnos de las dos promociones anteriores, más del 70% de ellos estuvieron incorporados en puestos de trabajo en menos de un año, en las áreas de internacionalización o de comercio exterior. En muchos de los casos, la incorporación al puesto se produce una vez finalizado el proceso de prácticas en la propia empresa.

Algunos de los puestos y empresas en los que trabajan alumnos de las últimas ediciones son los siguientes: directora de Exportación en Soluciones Luminiscentes, Logistics Manager en Funidelia, Manager Import & Export en Bodegas Ignacio Marín, técnico en Comercio Exterior en Chocolates Lacasa, técnico en Comercio Exterior en Arelux, Back Office en Grupo Virto, Sales & Marketing Control en Bodegas San Valero, International Key Account Manager en Algontec, Inside Sales en Libelium, International eBusiness Assistant en Inycom, etc...

Qué han dicho del Máster los exalumnos

"En mi puesto de trabajo en particular, he aplicado principalmente los conocimientos de módulos de compraventa internacional y de finanzas internacionales. Creo que la mayoría de módulos del Máster están orientados hacia empresas que buscan la internacionalización y que hay varios módulos que pueden ser adaptados para departamentos de una empresa internacional, como puede ser el departamento logístico o el financiero", David Bressel

Grado en Administración y Dirección de Empresas / International Key Account Manager en Algontec, Zaragoza

"Mi principal cometido en la empresa es coordinar todo lo relacionado con la logística y el transporte. Entre los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo del Máster, los de habilidades de negociación, me han servido para lidiar entrevistas realizadas a lo largo del curso, exposiciones y en mi día a día de la empresa, porque me ha ayudado a tratar con las empresas de transporte en lo que se refiere a negociación. Tecnologías de la información también ha sido de gran utilidad ya que tengo la oportunidad de trabajar en una empresa de e-commerce, Por supuesto, todo lo referente a logística me ha sido muy útil para el desarrollo de mi puesto, así como las materias de comercio exterior debido a que la empresa exporta a más de 16 países". Alejandro Jiménez

Grado en Administración y Dirección de Empresas / Logistics Manager en Funidelia, Zaragoza

En este proceso se destaca la labor del actual director, José Antonio Laínez, catedrático de Economía Financiera, así como de José Ignacio Jarné y su equipo, que estuvieron 7 años al frente del Máster, liderando este cambio y posteriormente, la profesora Marta Blanco quien lo dirigió, también durante otras seis ediciones.

PUBLICIDAD