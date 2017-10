El 26% de los españoles lleva diez años estudiando inglés

3.- El inglés mas internacional ????



Pero si es oficial en países donde la gente no lo habla por la calle !!!!



He estado en alguno de esos países, y no se lo he oído hablar a nadie en autobuses, vía pública, etc.



Lo mismo con el francés, que supuestamente es oficial en algunos países africanos, pero que lo utilizan sólo cuatro repipis.