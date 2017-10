Arranca el Máster en Ingeniería Nuclear de Endesa y la Universidad Politécnica de Cataluña

Endesa y la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, han inaugurado oficialmente la séptima edición del Máster Oficial en Ingeniería Nuclear. El programa forma parte de la oferta formativa del European Master in Nuclear Energy (EMINE), lanzado en 2011 por KIC-InnoEnergy (European Institute of Innovation & Technology). El máster, impartido íntegramente en inglés, cuenta con la colaboración de las principales empresas del sector nuclear español, que aportan profesorado y acogen alos estudiantes para realización de las prácticas y el proyecto, lo que asegura la orientación industrial y garantiza el relevo generacional en condiciones de máxima seguridad y profesionalidad

La inauguración, celebrada el pasado martes 10 de octubre en Barcelona, tuvo como conferenciantes invitados a Javier Dies, consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, y Juan María Moreno Mellado, director general de Energía Nuclear de Endesa, y contó con la participación de la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, Neus Consul, y el director del Master's degree in Nuclear Engineering (MNE) y coordinador local del European Master in Nuclear Energy (EMINE), Lluís Batet.

El director general de Energía Nuclear de Endesa, Juan María Moreno, destacó en su intervención, "El futuro de la Energía Nuclear: Oportunidades y Cambios", la alta profesionalidad que vive el sector nuclear en España, tanto en la fabricación, mantenimiento y operación de las plantas nucleares como en otras actividades relacionadas, siempre desde la más absoluta seguridad, así como las oportunidades que ofrece como sector para el desarrollo profesional.

El Máster Oficial en Ingeniería Nuclear (de un año y medio de duración) consta de 90 créditos ECTS, 60 de los cuales se obtienen cursando asignaturas obligatorias y optativas (de septiembre a junio) y 30 realizando el Trabajo Final de Máster (proyecto) y la Práctica en Empresa. En total 120 estudiantes han participado en las siete ediciones del máster, contando la actual. Aproximadamente, un 40% de las más de 500 horas de lectivas son impartidas por profesionales externos a la UPC, procedentes de la industria, del CSN y de centros de investigación, principalmente del CIEMAT. La lista de empresas del sector participantes en el máster incluye, además de Endesa, a la Asociación Nuclear Asco-Vandellós II (ANAV), AREVA, ENUSA, ENRESA, ENSA, IDOM, Nuclenor, Tecnatom y Westinghouse.

El MNE está integrado en EMINE (European Master in Nuclear Engineering) en el que participan el KTH de Estocolomo, INP de Grenoble, el consorcio universitario Paris-Saclay (PSay) y la Grenoble Ecole de Management (GEM). EMINE es un máster de 2 años que los alumnos empiezan en la UPC o KTH y terminan en INP o PSay, tras el primer año, los estudiantes se reúnen para participar en un curso de verano en GEM. EMINE es parte de la oferta formativa de InnoEnergy, una de las Knowledge and Innovation Communities del European Instritute of Innovation and Technology.

El Máster Oficial en Ingeniería Nuclear está Acreditado en Progreso hacia la Excelencia por la Agencia de Calidad Universitaria (AQU) y EMINE ha renovado recientemente el "EIT label" (una acreditación del European Instritute of Innovation and Technology).

