Los alumnos del proyecto "Becas y ayudas al estudio de FP" triplican su capacidad de empleabilidad

Fundación Telefónica y la Compañía de Jesús han presentado esta mañana la Evaluación de impacto social del proyecto Becas y ayudas al estudio de FP, un informe que recoge los resultados del proyecto –casi 1.200 jóvenes formados– en el que ambas instituciones han venido trabajando juntos desde 2014 y según el cual los beneficiarios del programa triplican su capacidad de empleabilidad

El objetivo del estudio es difundir los resultados del proyecto, aprender de la experiencia y conocer de cerca el retorno social de la inversión. En este sentido, la Red de Recursos de Evaluación y Aprendizaje (Redcrea), responsable del estudio, ha considerado el valor social de la mejora de la formación técnico-profesional, la inserción laboral, la mejora de la empleabilidad, la continuación o ampliación de estudios y la disponibilidad de redes y contactos. Teniendo todo esto en cuenta, el ratio ha alcanzado un valor de 1 de 3.

El informe se ha presentado a lo largo de una jornada que ha combinado la parte cuantitativa con temas claves de la formación profesional y las circunstancias que rodean a los jóvenes becados del proyecto. La presentación ha contado con la intervención de la directora general de Formación Profesional, Rosalía Serrano; el delegado de Educación de la Compañía de Jesús, Antonio Allende, y la directora de Acción cultural y del Espacio Fundación Telefónica, Almudena Bermejo. En la mesa redonda han participado los responsables de Redcrea, Antonio Luján y Eva Raboso; el jefe de Proyectos sociales de Fundación Telefónica, Matías Figueroa; el coordinador de Centros de Formación Profesional de la Compañía de Jesús, Ángel Serrano Almodóvar, y un estudiante que ha participado en el proyecto.

En ella han debatido sobre la generación de oportunidades relacionadas con la formación y el empleo en jóvenes en contextos de vulnerabilidad social. Además, el grupo de teatro foro The Cross Border Project ha recreado los problemas cotidianos con los que se encuentran nuestros jóvenes habitualmente.

Becas y Ayudas al estudio de Formación Profesional

El proyecto Becas y Ayudas al estudio de Formación Profesional, desarrollado por la Compañía de Jesús con el apoyo de Fundación Telefónica, está dirigido a jóvenes matriculados en los Centros de Formación Profesional de la Compañía de Jesús, con el fin de mejorar su capacidad de empleabilidad e inserción laboral, especialmente de los jóvenes en desventaja social, y para lograr una continuidad formativa lo más estable posible en el proyecto académico del alumnado.

Se trata de un sistema complementario de apoyo al estudio que busca solventar las necesidades que otras ayudas no cubren ni logran identificar: un proyecto flexible con relación a la capacidad de adaptación a las necesidades de los centros educativos y a las singularidades del alumnado, que permite márgenes de actuación en función de las necesidades reales de los aspirantes. El proyecto atiende a la capacidad de los centros a la hora de dar seguimiento y acompañamiento al itinerario formativo del alumno y su relación con la beca resulta fundamental. Ello permite tomar decisiones no sólo basándose en baremos o criterios fijos, sino en función de la situación integral del alumno caso por caso.

Resultados de un proyecto dirigido a jóvenes de FP de la Compañía de Jesús

La evaluación de impacto social del proyecto ha sido realizada por la Red de Recursos de Evaluación y Aprendizaje (Redcrea) para la identificación, medición y valoración de los efectos del proyecto en los beneficiarios becados. Sus resultados arrojan evidencias para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la construcción colectiva de conocimiento sobre este sector en particular.

Existe una clara prioridad del becado en dar continuidad en su itinerario formativo (especialmente en los ciclos de Formación Profesional Básica -FPB- y Formación Profesional Media-FPM-, y en menor medida en Formación Profesional Superior- FPS-), confirmando la alta retención en el sistema formativo del grupo de becados, especialmente en los grados en que la deserción educativa pudiera tener consecuencias más negativas.

Destaca además el alto grado de actividad de los becados relacionada con la inserción y la continuidad en la mejora de sus competencias: 3 de cada 10 becados trabajan y estudian a la vez (especialmente en FPS y alumnado con bajo rendimiento académico), y 4 de cada 10 becados han tenido alguna experiencia con el mundo laboral en los últimos 5 meses.

El alumno sale del proyecto con mejores competencias y recursos a la hora de afrontar el proceso de búsqueda de empleo en comparación a como inició la beca: 8,6 de cada 10 becados consideran que su situación personal será "mejor o mucho mejor" en relación al grado de exclusión y el conjunto de índices que miden los efectos (empleabilidad, autonomía/iniciativa, proyecto profesional y de vida, y calidad de vida).

Con respecto al cumplimiento del proceso, 6 de cada 10 becados (59,3%) logran cumplir este objetivo, y por tanto un óptimo aprovechamiento de la beca, cubriendo el itinerario formativo completo en el tiempo de duración de la beca. El becado del ciclo FPS es el que consigue una mayor "éxito" (68,7%) seguido muy de cerca por FPB (65,1%) y más bajo los becados en FPM, destacando la incidencia en la continuidad formativa del grupo de FPB al que se le puede considerar de "mayor dificultad" en el trabajo de continuidad.

Y con respecto al periodo de tiempo posterior a haber disfrutado la beca (5 meses después de terminar el 2ª año de la beca), 8,6 de cada 10 becados (85,9%) siguen inmersos en algún proceso formativo y, por tanto, siguen apostando claramente por su continuidad en la mejora de sus competencias, independientemente de otros escenarios de actividad (trabajar, buscar empleo, etc.). La "foto de caracterización de la actividad" de los becados en los cinco meses posteriores a la finalización del Proyecto nos ofrece que prácticamente el total de los becados se encuentran en una situación de inserción laboral y/o de formación.

También destaca el hecho de que 9 de cada 10 becados consideran que el proyecto de Becas ha tenido influencia a la hora de poder continuar con su itinerario formativo, y no sólo por un tema exclusivamente económico, sino por las características de gestión de la propia beca más allá de los aspectos financieros (seguimiento y acompañamiento por parte de gestores, educadores, tutores, etc., adaptación de las condiciones de las becas a sus necesidades, etc.).

El aporte económico y motivador de la beca ha permitido sin duda rebajar los factores de tensión, desmotivación y de desaliento, presentes en el becado con un contexto de limitaciones socioeconómicas y personales.

Empleo Digital de Fundación Telefónica: Conecta Empleo

Fundación Telefónica lleva años apostando por dar oportunidades a los jóvenes con el fin de que estén mejor preparados para afrontar su futuro personal y profesional. Conectamos a los jóvenes con la nueva realidad del mercado laboral, la llamada "nueva empleabilidad", las nuevas profesiones del sector tecnológico que se están definiendo en el presente y que tendrán más demanda en el futuro. Entre ellas, expertos en ciberseguridad, big data, desarrolladores de videojuegos, apps móviles, webs

La nueva agenda de desarrollo plasmada en 'Los Objetivos de Desarrollo Sostenible' (ODS) con 17 objetivos y 169 metas nos plantea un reto y un desafío impostergable para que nadie se quede atrás. Fundación Telefónica ha querido comprometerse con esta agenda mundial a través de sus programas y proyectos de empleabilidad que se recogen en el objetivo 8: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; y el objetivo 17: alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las instituciones.

La iniciativa de la Fundación contribuye al desarrollo de habilidades digitales, competencias transversales y fomenta también el emprendimiento para que los jóvenes logren su sueño y tengan un mejor futuro. En Conecta Empleo, las empresas también juegan un papel fundamental. Trabajamos junto con ellas para definir los contenidos que impartimos y para que los jóvenes puedan realizar proyectos reales o prácticas laborales en empresas, con el fin de crear esos puentes que acerquen al joven a la posible inserción laboral.

A finales de 2018, Fundación Telefónica, a través de su programa Conecta Empleo, habrá formado a un millón de jóvenes en España, Alemania, Reino Unido, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y México.

PUBLICIDAD