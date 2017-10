1-O.- Inspectores de educación avisan de la dificultad de realizar su labor en Cataluña

La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) ha advertido de la dificultad para llevar a cabo su labor en Cataluña en estos momentos, como consecuencia de la crisis política que vive la comunidad autónoma, y a la espera de que el Senado decida si aplicar o no el artículo 155 de la Constitución Española.

"Ahora mismo, lógicamente, es Cataluña. Está claro", ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, el responsable de Comunicación y portavoz del sindicato, Javier Fernández Franco, al ser preguntado sobre en qué región encuentran más dificultad para trabajar los inspectores en la actualidad. "Quejas explícitas no hemos tenido", ha aclarado.

Sobre el hecho de que algunos inspectores hayan denunciado injerencias políticas en Cataluña, el portavoz del USIE ha exigido que "la inspección de toda España sea mucho más independiente desde el punto de vista técnico y que sea más autónoma".

"La meritocracia brilla por su ausencia. La mayoría de los puestos de dirección son designados a dedo. No hay carrera, no hay concurso de méritos, no hay criterios de cualificación", ha subrayado, para después reclamar "menos injerencia política" porque la falta de independencia es "un problema serio" de la inspección en "todas" las comunidades.

Asimismo, ha detallado que el "procedimiento es lento y poco eficaz" porque la Alta Inspección formaliza un requerimiento a la Consejería de Educación competente y, si no es atendido, se da traslado a la Abogacía del Estado "para que articule los mecanismos que considere necesarios".

Según ha recordado el portavoz de la USIE, la Alta Inspección Educativa tiene dos niveles, uno centralizado en el Ministerio de Educación, y después hay delegados en cada comunidad autónoma que dependen de la Delegación del Gobierno de España en cada territorio. "Todo depende del Gobierno de España", ha remachado.

"En cada comunidad autónoma hay un alto inspector, una oficina de la Alta Inspección Educativa; y después en el Ministerio están centralizados los servicios", ha detallado Fernández Franco, que ha denunciado la "paradoja" de que la Alta Inspección "puede ser ocupada por funcionarios que no son inspectores". En este sentido, lo ha tachado de "incoherencia absoluta" y ha exigido que "solamente sea ejercida por inspectores de carrera".

La pasada semana Ciudadanos presentó una iniciativa parlamentaria para crear una agencia independiente que vigile el adoctrinamiento en las aulas, mientras que el PP registró en el Congreso otra instando al Ejecutivo a reforzar las competencias de la Alta Inspección Educativa, dependiente de las delegaciones de Gobierno y responsable de velar por el cumplimiento de la Ley de Educación. A este respecto, Fernández Franco ha pedido que se legisle para lograr la citada independencia, a través del "mecanismo más eficiente".

Desde este miércoles 25 de octubre y hasta el viernes 27, se celebra en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) el XVIII Encuentro Nacional de Inspectores de Educación. Fernández Franco ha indicado que, el tema del encuentro nacional de inspectores es la "transparencia" en varios sentidos: "transparencia en los derechos y deberes de los ciudadanos en materia educativa; exigencia de que la administración informe de todos los datos del sistema educativo (inversión, resultados, titulaciones, acceso); y que los responsables de los centros educativos (directores y profesores) rindan cuentas sobre sus resultados, rendimiento y gestión".

