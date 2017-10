1-O.- El presidente del Consejo Escolar del Estado no tiene un "conocimiento fehaciente" de adoctrinamiento en las aulas

El presidente del Consejo Escolar del Estado, Ángel de Miguel Casas, ha afirmado que no tiene un "conocimiento fehaciente" de adoctrinamiento en las aulas catalanas, pero ha subrayado que, de ser así, "sería intolerable".

"Lo más importante es el respecto a las ideas que cada joven va haciendo suyas tengan el proceso adecuado de contraste porque es atroz que una persona tenga un pensamiento creyendo que es suyo cuando en realidad es suministrado", ha afirmado en declaraciones a los medios después de intervenir en la presentación de la 'Guía para actuar en caso de acoso escolar' de Escuelas Católicas.

No obstante, ha reiterado que él no tiene "conocimiento" porque no está "en ese ámbito", pero que "de ser cierto, sería lo más contrario a lo que debe ser la tarea del profesor". Asimismo, se ha mostrado convencido de que "la mayoría de los profesores tienen mucho cuidado" en respetar la adquisición de conocimientos y valores de los alumnos.

Ángel de Miguel Casas, que fue inspector en su día, ha afirmado que este asunto del adoctrinamiento se ha debatido en el seno del Consejo Escolar del Estado, pero con carácter general, sin poner el foco en una autonomía concreta. "La construcción e la conciencia es una cuestión eterna", ha señalado este exprofesor universitario de Filosofía de la Educación.

"Las exposiciones tiene que ser respetuosas, los valores deben ofrecerse no suministrarse y cada uno se queda, después de pasado el tiempo, con los que ha hecho suyos y no porque se los hayan suministrado de forma apabullante", ha afirmado.

