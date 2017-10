Convenio para promover la formación y la inserción laboral de las personas con síndrome de Down

En el marco del acuerdo, se ofrecerá el curso de Archivos y Biblioteca, que impartirá profesorado de la Universidad

El rector de la Universidad de Barcelona, ??Joan Elias, y la directora general de la Fundación Catalana Síndrome de Down, Katy Trias, firmaron ayer lunes, 23 de octubre, en el Rectorado, un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones para organizar actividades formativas que faciliten la inserción laboral de las personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales.

La Fundación, a través del servicio de integración laboral Colabora, impulsa iniciativas dirigidas a la formación profesional de las personas con síndrome de Down -o otras discapacidades intelectuales- para que puedan ampliar conocimientos y tener más oportunidades laborales. El objetivo es ofrecer una formación a cargo de personal especializado y en un entorno normalizado. La UB colaborará en este ámbito a través de la oferta de cursos, impartidos por docentes de la misma Universidad.

La primera experiencia se llevó a cabo el curso 2016-2017, con la organización del curso de Auxiliar de Biblioteconomía y Archivo, a cargo de profesorado de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, coordinado por la profesora María Elvira. Un grupo de diez alumnos con síndrome de Down recibieron formación sobre el funcionamiento de las bibliotecas y sus redes y, al terminar, pudieron hacer prácticas profesionales. A raíz de la buena acogida de la propuesta, este año se ofrecerá un nuevo curso: Archivos y Biblioteconomía, también en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación y con profesorado del propio centro.

El rector Joan Elias explicó que «esta colaboración es una muestra del compromiso que la Universidad de Barcelona tiene con la sociedad. El objetivo es conseguir que todas las personas tengan las mismas oportunidades a la hora de formarse y desarrollarse en la vida, sean cuales sean sus condiciones. El conocimiento debe estar al servicio de las necesidades de las personas y es con iniciativas como esta que se pone de manifiesto la voluntad de la UB de hacerlo posible ».

A su vez, la directora general de la Fundación Catalana Síndrome de Down, Katy Trias, remarcó la importancia de "poder dar a las personas con síndrome de Down las mismas opciones que en el resto de la población de poder formarse profesionalmente en lo que más les gusta, así como de ampliar sus opciones laborales ». De acuerdo con la filosofía de la Fundación, Trias añadió: «La formación que reciban las personas con síndrome de Down debe ser a cargo de personal especializado». El objetivo es «que cada vez haya personas más preparadas para el mundo laboral».

El convenio también prevé la programación de otras actividades formativas y de concienciación -como jornadas, cursos y talleres, u otras iniciativas solidàries-, dirigidas tanto a la comunidad universitaria como a las personas atendidas en la Fundación.

