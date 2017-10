Las habilidades del futuro: critical thinking, empatía y negociación

En la era de la economía colaborativa, la gestión empresarial pasa por nuevas formas de trabajo

¿Qué habilidades y herramientas serán las más demandadas en el futuro de la gestión empresarial? Sean Ness, Business Development Director en el Institute for the Future (IFTF) de Palo Alto (California) aterrizó por primera vez en España para dar respuesta a éstas y otras cuestiones relacionadas con la innovación abierta y el futuro del trabajo.

En la era de la economía colaborativa, la gestión empresarial pasa por nuevas formas de trabajo y nuevos modelos de negocio que suponen una unión y retroalimentación entre grandes empresas y startups. Es lo que se conoce como la innovación abierta ("open innovation"). En la cuarta edición de World Work Innovation Summit (WWi), que se celebró en Valkiria HUB el 5 y 6 de octubre, se ofrecieron las claves sobre cómo implementar la innovación abierta en las organizaciones y transformar la cultura empresarial hacia un entorno más participativo y de cooperación.

Sean Ness: las habilidades del futuro

Una de las ponencias más destacadas e inspiradoras fue la de Sean Ness, Business Development Director en el Institute for the Future (IFTF) de Palo Alto, California. El experto aterrizaba por primera vez en España con el fin de mostrar cuáles son las principales herramientas que se emplearán en el futuro de la gestión empresarial. Ness, a través de la organización que dirige, ha ayudado en temas de innovación a empresas como McKinsey, Tesco, UPS, Disney, McDonald's o Syngenta. Para Ness, pese a encontrarnos sumergidos en la era de la digitalización y la robotización, las tres habilidades que serán más demandadas en el futuro son "critical thinking, empatía y negociación". El experto aboga por la importancia de "aprender a evolucionar y a adaptarse", a lo que añadió que "nosotros creamos nuestro propio futuro, por lo que es fundamental anticiparse a los cambios que están por llegar, estar atentos a la señales y hacerse las preguntas correctas, que nos lleven a mejores respuestas y nos hagan tomar mejores decisiones".

Simon Dolan: "Sin pasión no hay innovación"

Por su parte, Simon Dolan, CEO The Global Future of Work Foundation y experto en valores y Cultura Organizativa, alegó en su ponencia "Innovation adds value to Organizations" que la innovación es hacer cosas distintas, completamente 'out of the box', pero "sin pasión, la innovación se limita", sentenció. Además, comentó que la innovación no siempre es algo individual sino que "necesita de alianza y trabajo en equipo".

Panel de expertos en innovación empresarial

Por otro lado, en el panel de expertos moderado por Lluis Font, CEO de Agile Sales, se mostraron los beneficios del modelo disruptivo que supone la innovación abierta y que implica que las empresas vayan más allá de sus límites y cooperen con organizaciones o profesionales externos. Font habló de tener una mente abierta y aprovechar tanto el talento interno (intraemprendimiento) como el externo. En la mesa participaron Óscar Paz, responsable de AXA Opensurance, Ignasi Salvador, Director de Innovación de Celsa Group y líder del programa Ingenium - que ya va por su 2a edición - y Pilar Blázquez, coolhunter en innovación laboral y CEO de Trends in Action. Óscar Paz presentó el programa AXA Opensurance, con el que la compañía colabora y establece un puente de unión para la innovación con las startups. Paz remarcó que no hay que perder de vista que la innovación no sólo tiene que ver con la tecnología, sino con inquietudes y personas que quieren pasar al "siguiente nivel". Ignasi Salvador indicó que la clave está en combinar ideas que ya existen con el fin de resolver un problema que nunca antes se había resuelto. Mientras tanto, Pilar Blázquez puso el foco en la creatividad en acción y en realizarse nuevas preguntas para poder llegar a nuevas respuestas.

Presentación estudio "From open innovation to change of culture"

Además, en el marco del evento se presentó el estudio "From open innovation to change of culture", realizado por Trends in Action en colaboración con World Work Innovation (WWi). El análisis ilustra cuáles son las 5 principales macrotendencias que se irán materializando y extendiendo, cada vez más, en la forma en la que se trabaja. Estas tendencias globales son: WE-economy, People empowerment, Ecosistemas de excelencia, Transformación digital. Human technology y Customer centricity.

Tour de innovación 22@

Del mismo modo, durante el WWi Summit 2017, el público pudo realizar el Innovation Tour, una ruta en la que se visitaron empresas innovadoras del distrito barcelonés de innovación del 22@ para conocer y aprender nuevas formas de trabajar. Se destacó la labor de Indissoluble y de Playground. Los asistentes aprendieron sobre sus modelos de negocio, la gestión de los equipos, su cultura organizativa y cómo se han transformado sus espacios de trabajo.

Casos reales de innovación abierta: Ibercaja, Schneider Electric y Leroy Merlin

La practicidad y el conocimiento a través de casos reales tuvo un lugar muy destacado en la cuarta edición de WWi Summit. Así, se expusieron auténticas experiencias de empresas que han aplicado la innovación abierta en sus organizaciones. Fran Chuan, CEO de Dicere Global – InnoQuotient, presentó la herramienta que mide la Cultura de Innovación en las empresas. Teresa Fernández, Directora de RRHH de Ibercaja, ofreció las pautas para implementar un liderazgo inspirador y los requerimientos para establecer un cambio cultural, basado en la alineación, el entendimiento y la definición de las competencias. Por su parte, Nicolás Romera, Director Sales Operations Support & e-Commerce at Schneider Electric sostuvo que una cultura corporativa consolidada puede ser una fuente de poderosa y sostenible de ventaja competitiva, "pero no podemos obviar que una cultura corporativa desalineada con la estrategia de negocio puede ser una de las mayores debilidades de una compañía", explicó. Por último, Nora Solé, Dir. RH Regional en Leroy Merlin, habló de su ecosistema innovador para generar ideas e identificar oportunidades.

Del mismo modo, en el marco del evento se presentó el próximo proyecto de The Innohub Valkiria, el primer centro de investigación laboral de España. Se trata de Valkiria Work Innovation Centre, un espacio centrado en la investigación sobre las nuevas formas de trabajo y en la conexión entre empresas, universidades y el ecosistema emprendedor.

Conclusiones generales

Las principales conclusiones tras la celebración del evento, fueron:

- Colaborar con el talento externo, tender hacia un modelo de innovación abierta, será una ventaja competitiva.

- Sólo es sostenible la innovación en el tiempo cuando trabajamos la cultura.

- La innovación, como cultura corporativa, es, hoy en día, la única forma de garantizar nuestro éxito futuro.

- Las personas como clave para innovar y cambiar la cultura de una organización.

- Es imposible establecer la innovación abierta y aprovechar todos los recursos de una empresa, tanto internos como externos, sino se tiene una cultura organizacional bien consolidada, la cual agrupa los valores, normas, creencias y comportamientos que comparten los miembros de una organización.

