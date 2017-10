Un clamor por el diálogo como única vía para encontrar un camino de futuro

Multitudinario acto de la Comisión Independiente para el Diálogo, la Mediación y la Conciliación en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona.

En el 40 aniversario del regreso del presidente Tarradellas en Cataluña después de un exilio de 38 años, la llamada al diálogo hecha por la Comisión Independiente para el Diálogo, la Mediación y la Conciliación ha llenado hoy de par en par el paraninfo de la Universidad de Barcelona para reclamar "negociación y entendimiento" como único camino para salir de la escalada de tensión que puede poner en peligro el propio autogobierno de Cataluña.

El rector de la Universidad de Barcelona, ??Joan Elias, ha dado la bienvenida a todo el público asistente reivindicando "el diálogo como herramienta para abrir un camino de futuro". A continuación, cedió la palabra a Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional de la UB y directora editorial de Agenda Pública. Queralt ha moderado una mesa de 4 ponentes compuesta por Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex director de la UNESCO; Esther Giménez-Salinas, catedrática emérita de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Ramon Llull; Francisco Javier Moreno, director del Máster en Mediación Familiar y Derecho Privado de la UAB, y Milagros Pérez Oliva, periodista.

Cuestionado por si todavía hay un espacio para el diálogo para resolver el conflicto catalán, Mayor Zaragoza ha respondido parafraseando Machado. "Hoy es siempre Todavía", dijo reivindicado que siempre es posible el diálogo. Moreno ha cogido el guante y ha añadido que "es la única vía comprensible y civilizada para resolver el conflicto". Por Milagros Pérez Oliva, "ni será fácil aplicar el 155 ni una DIU, estamos en el terreno de la confrontación", afirmó, reconociendo también que "ninguna de las dos partes tiene fuerza para imponerse al otro y ahora hay por tanto, minimizar los daños del conflicto ".

El profesor de la UAB ha apuntado que "hay diálogo social y constructivo, hecho sobre la buena fe y con voluntad de entender la otra parte". "Será difícil que se acepte una mediación a menos que el conflicto represente una amenaza para todos. No deberíamos llegar aquí", dijo Pérez Oliva, que tiene claro que si las instituciones no quieren hablar, debe ser la sociedad civil quien tome la iniciativa. Mayor Zaragoza ha apostado por un "Estado federal o confederal" como solución, que implicaría una reforma de la Constitución, "algo que no nos dejaron hacer el año 1978", dijo, añadiendo que "el derecho a la autodeterminación sólo es válido para los países en situación colonial o bajo ocupación militar ". Pérez Oliva también ha apuntado que el independentismo hoy en día no tiene posibilidades de hacer realidad su programa y que tampoco el PP puede gobernar Cataluña sin el consentimiento de la gente. "Está en juego la calidad de la democracia en España. Negociar para evitar esto es el mayor beneficio que podemos obtener ", concluyó.

La apelación al diálogo desde posturas enfrentadas, la llamada a la calma, la tregua y la generosidad, el reconocimiento de las partes y de sus propuestas legítimas y el fin de conservar la convivencia han sido los argumentos más compartidos por los ponentes . El rector Elias ha cerrado el acto reclamando que las universidades deben jugar el papel que les toca: "Como institución fundamentada en el contraste de las ideas, una de nuestras funciones debe ser poner nuestros valores al servicio de la sociedad ". "La universidad es plural, al igual que la sociedad. Esto nos enriquece. Debemos superar obstáculos a través de la palabra ", apuntó Elias, reiterando que ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, la Universidad de Barcelona siempre se mantendrá fiel en su apoyo a las instituciones catalanas ya su autogobierno, hoy recuperado hace 40 años.

