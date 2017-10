La Universidad de Zaragoza, junto con el resto de campus del Grupo 9 de Universidades, se suma a la celebración de la Semana Internacional del Acceso Abierto

La Universidad de Zaragoza, junto con el resto de campus del Grupo 9 de Universidades, se suma a la celebración de la Semana Internacional del Acceso Abierto para concienciar a la comunidad investigadora y a la sociedad de la importancia que tiene que los resultados de la investigación financiada con fondos públicos estén accesibles de forma abierta a cualquier investigador que lo necesite

En la última reunión de la Sectorial de Investigación del Grupo 9 de Universidades, celebrada en Zaragoza el pasado mes de mayo, se acordó hacer difusión del impacto y el compromiso de esta alianza de universidades con los principios del Acceso Abierto. El resultado es la infografía que se adjunta y que muestra los datos más relevantes relacionados con los recursos y resultados de la investigación ofrecidos de manera conjunta por las nueve universidades. A través del Acceso Abierto, la alianza de campus, ofrece acceso a más de 127.000 objetos digitales que suman más de 19 millones de descargas.

En cuanto al campus público aragonés, la institución creó en 2008 un repositorio institucional de documentos, Zaguán (https://zaguan.unizar.es/), con el que comenzó a publicar sus tesis doctorales en abierto. Desde entonces, hasta hoy, cuenta con 36.202 objetos digitales, de los que 2.698 son artículos científicos, 1.051 tesis, 12.379 trabajos académicos y 1.088 obras de patrimonio (fondo y archivo históricos).

La Universidad de Zaragoza también ha dejado clara su voluntad institucional de potenciar este compromiso a través de la elaboración de normas y mandatos en este ámbito. Así el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, sobre el acceso abierto al conocimiento y la firma de la Declaración de Berlín sobre Acceso Abierto (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Science and Humanities (2003) en mayo de 2013; El Mandato institucional de la Universidad de Zaragoza para el Acceso Abierto, de julio de 2015 y, más recientemente, la Instrucción, aprobada por el Consejo de Dirección el pasado 30 de mayo, para la publicación en abierto de las tesis.

Más información sobre las actividades organizadas en todo el mundo relacionadas con el acceso abierto en: http://www.openaccessweek.org/

