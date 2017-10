Alumnos de la Universidad de La Rioja descubren las claves del mercado laboral actual

Universitarios y titulados han participado este jueves en la jornada Talent at Work celebrada en la Universidad de La Rioja. Estos encuentros tienen la finalidad de mejorar la empleabilidad, potenciar el talento y favorecer el desarrollo de capacidades y competencias profesionales de los jóvenes en un entorno laboral cada vez más competitivo y cambiante

Human Age Institute, iniciativa sin ánimo de lucro promovida por ManpowerGroup, y la Comunidad Laboral Universia-Trabajando.com, iniciativa líder en Iberoamérica en gestión de empleo para jóvenes respaldada por Banco Santander, son las entidades promotoras de estas jornadas que tienen el propósito de impactar a medio millón de universitarios en todo el país.

Pablo González Ruiz de la Torre, impulsor de Human Age Institute, influencer y fundador y CEO de la plataforma de talento joven Pangea, ha sido el encargado de inaugurar esta jornada con una charla motivadora sobre las posibilidades laborales de los jóvenes en un mundo hiperconectado y digitalizado. "No podemos predecir lo que va a pasar en un futuro, pero lo que podemos garantizar es que la tecnología está para hacer a las personas mejores, más rápidas y más seguras", ha asegurado González. "Si queremos destacar en esta evolución digital y tecnológica tendremos que esforzarnos y enfrentarnos a esos cambios constantes".

Tras esta charla inicial, María García, responsable de Empleabilidad de Human Age Institute, fue la encargada de presentar y moderar la mesa redonda con los responsables de recursos humanos de las compañías participantes en la jornada. Un espacio en el que los portavoces empresariales detallaron las competencias y habilidades que deben reunir los perfiles que ahora precisan.

Así, Néstor Hernández Jurado, HR Manager de Amcor Flexibles Extrusión Logroño, aseguró que no buscan personas con perfiles concretos si no "gente que tenga determinadas competencias, idiomas e ideas creativas". "Hay profesiones que no se estudian, se aprenden", aseguró. "Se adquieren conocimientos fundamentales a lo largo de la vida laboral".

Alejandro Carreres Montagud, director de RRHH de Grupo Garnica, insistió en la necesidad de captar perfiles que dominen varios idiomas y aseguró que lo importante para alcanzar el éxito profesional es siempre "tener algo más". "Los valores son para nosotros lo más importante; lo que hace que destaquemos frente a los demás es nuestro comportamiento".

Elena Navascués Catalán, directora de RRHH de Grupo Masa, explicó a los jóvenes asistentes que su compañía busca ingenieros mecánicos en las universidades pero que ante todo buscan "personas que destaquen por sus comportamientos y actitudes".

Por último, Carlos Barraqué García, Director de RRHH de Grupo Palacios, aseguró que están entusiasmado con las nuevas generaciones porque tienen "buenas ideas, curiosidad y están deseando aprender constantemente". "Valoramos aquellos perfiles con orientación a resultados, que sean emprendedores y que demuestren interés por el trabajo que deben realizar".

Para finalizar la jornada Talent at Work de la Universidad de La Rioja, los asistentes han participado en talleres prácticos para optimizar su currículum en la era digital o realizar un elevator pitch eficaz, es decir, definir una propuesta de valor como profesional en un breve espacio de tiempo. Además han recibido asesoramiento personalizado para la construcción de su marca personal y entrenamiento para entrevistas de trabajo.

Las próximas citas con Talent at Work tendrán lugar en la Universidad CEU San Pablo (24 de octubre) y la Universidad de Vigo (25 de octubre).

PUBLICIDAD