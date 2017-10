Una tesis sobre materiales híbridos, premiado por la Real Sociedad Española de Química

La Real Sociedad Española de Química, en su sección territorial de Castilla-La Mancha, ha otorgado a Mario Gutiérrez Tovar, alumno del programa de doctorado en Nanociencia y Nanotecnología Molecular, el premio a la mejor tesis doctoral en Químicas para el curso académico 2016-2017 por su trabajo 'Dynamics of Proton, Charge & Energy Transfer in Solutions and Within Metal-Organic Frameworks: Toward Sensing and Nanophotonic Applications'.

Su proyecto --financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) y bajo la dirección del profesor Abderrazzak Douhal-- demuestra la posibilidad del uso de materiales híbridos de nueva generación, formados por redes órgano-materiales (metal-organic Framework), en tecnologías avanzadas como en LED, sensores y detectores de explosivos.

Investigación que hasta la fecha ha dado lugar a trece publicaciones en revistas de alto índice de impacto y una patente europea, además de ser reconocida por el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en 2016, ha informado la Institución académica en un comunicado.

El acto de entrega de este reconocimiento se llevará a cabo el 15 de diciembre de 2017 en el salón de actos de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real. Enmarcado en unas jornadas científicas, Gutiérrez Tovar dará una charla sobre su investigación, mientras que Manuel Toharia Cortés, periodista y divulgador científico, impartirá una ponencia.

Becario FPI (Formación de Personal Investigador) en el departamento de Química Física de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo, Mario Gutiérrez Tovar destaca por su actividad científica-tecnología en la participación de varios proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de administraciones o entidades públicas y privadas.

PUBLICIDAD