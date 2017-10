El 58% de los graduados en España son mujeres, pero la representación femenina en puestos directivos es aún muy reducida

Fue una de las principales conclusiones de la tribuna-debate "Comparativa Francia-España en materia de Igualdad: Representación entre Mujeres y Hombres en los Consejos de Administración y Comités de Dirección", celebrada ayer en el Senado.

La Asociación de Amistad Hispano-Francesa Mujeres Avenir celebró ayer la tribuna: 'Comparativa Francia-España en materia de Igualdad: Representación entre Mujeres y Hombres en los Consejos de Administración y Comités de Dirección', para analizar la desigualdad en la representación de géneros en los puestos directivos en ambos países. El evento contó con la aportación de importantes ponentes del campo de la política, educación y negocios francesas y españolas: Marie-Jo Zimmerman, la diputada que impulsó la vigente Ley de Cuotas francesa, Lucía Cerón, Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Gobierno de España; Julia Sevilla, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, y Muriel de Saint Sauveur, fundadora de Women Masterclass y autora del libro 'Un mundo de mujeres: ¿un mundo mejor?'.

Esta tribuna-debate, que planteó importantes soluciones para que las mujeres puedan tener acceso a las posiciones de liderazgo en las empresas, estuvo moderada por María Luisa de Contes, Presidenta de la Asociación y Secretaria General de Renault España, y contó con la colaboración de las firmas SODEXO, MAZARS y de la red Women@Renault.

La apertura del acto corrió a cargo de la Excma. Sra. Dª Susana Camarero, Presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, el Excmo. Sr. D. Cédric Prieto, cónsul general de Francia en España y del Excmo. Sr. D. José Ignacio Landaluce, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, quienes explicaron que el Senado había querido abrir sus puestas ante un tema de tal importancia como la diversidad de género en los consejos de administración.

María Luisa de Contes inició el debate abordando la contradicción que sufre la sociedad actual. "Según los datos estadísticos de las universidades desde hace años , las mujeres están igual o más preparadas que los hombres; ya nadie duda de sus capacidades para asumir puestos de responsabilidad y, sin embargo, el número de mujeres en puestos de alta dirección en las empresas es aún muy reducido", expuso.

Marie-Jo Zimmermann, diputada en la Asamblea Nacional francesa por el partido 'Les Républicains', realizó un recorrido por la trayectoria seguida para lograr la aprobación de la actual ley de cuotas francesa, que penaliza a las empresas que no incluyan al menos a un 40% de mujeres en sus consejos de administración, una normativa en vigor desde el 1 de enero de este año. "Hay aún un trabajo enorme que hacer a nivel parlamentario en materia de igualdad", expuso. "En 2010, antes de la ley, las cuotas femeninas eran en Francia en puestos directivos era del 12,5% y este año ya es del 41,9%", concluyó la política que luchó para modificar la Constitución francesa a favor de la igualdad de géneros.

Para Lucia Cerón Hernández, Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), "persisten en la sociedad las discriminaciones, tanto las más visibles como la violencia de género, hasta otras menos perceptibles, como la desigualdad en los puestos directivos". "El 58% de graduados en España son mujeres, pero no llegan a lo más alto por causas estructurales como la escasa visibilidad, la presencia de estereotipos como que la mujer tiene falta de liderazgo o por algunas conductas sexistas en determinados procesos", dijo añadiendo que no se podía tolerar que "a causa de la maternidad, que es un bien social, siga penalizando laboralmente a las mujeres". Para Lucía Cerón, "es hora de potenciar un nuevo estilo de liderazgo adaptado a la diversidad social".

Por su parte, Julia Sevilla Merino, representante del mundo universitario español como Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, dijo que aún no se cuenta lo suficiente con el talento femenino, lo que es perjudicial para la economía en general. "Si las empresas pensaran con criterios económicos verdaderos, el rostro empresarial no sería tan masculino como lo es ahora", aseguró la investigadora universitaria.

Bajo el propósito de conseguir una mayor representación femenina en las instancias dirigentes, Muriel de Saint Sauveur, Presidenta Fundadora de Women Masterclass, explicó cómo la feminización en los puestos de responsabilidad reportaría un mayor eficiencia en los negocios. "El incremento en la tasa de actividad femenina beneficiaría a todos: Christine Lagarde ya demostró que si el número de mujeres que trabajan estuviera al mismo nivel que el de los hombres en Emiratos Árabes, su PIB aumentaría un 12%, en Japón un 9% y en Estados Unidos un 5%", expuso. La experta en comunicación argumentó además que, a pesar de que las mujeres representan el 50% del grueso de la población, solamente contribuyen al 37% del PIB mundial, por lo que un aumento en la tasa de actividad femenina aportaría "12 trillones de dólares de cara a 2025 al crecimiento mundial".

Recordó que, si la sociedad no cambia su paradigma actual, según ya estimó el Foro Económico Mundial, no se logrará la igualdad plena hasta el año 2186 y que no es suficiente con "cambiar y adaptar las leyes, sino también aplicarlas, ya que en Francia tenemos muchas, pero no todas llegan a aplicarse en la práctica". Para Muriel de Saint Savoir, la fórmula estaría en "comunicar motivando para el cambio, igualar los salarios, dar una formación que reformule los estereotipos, redefinir los procesos de reclutamiento en las empresas e incitar a las mujeres a despojarse de los frenos: que se animen a postular y a hacerse visibles". En cuanto a la comparación entre ambos países, mientras Francia ocupa la 17º posición en el Global Gender Index (Informe mundial de Disparidad entre géneros), España aún está en el 29º.

