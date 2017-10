Bombardier y la Universidad Carlos III seguirán formando a futuros ingenieros ferroviarios

Tras el éxito de los tres primeros años, el programa del máster en ingeniería ferroviaria tendrá una cuarta edición

Bombardier Transportation y la Universidad Carlos III de Madrid continuarán con su colaboración en la formación de futuros ingenieros ferroviarios a través del Máster propio en Ingeniería Ferroviaria, dirigido conjuntamente. Tras el éxito de las tres primeras ediciones, 13 estudiantes entrarán en el programa que se desarrollará en la Universidad Carlos III. El acto de presentación del máster, para celebrar la colaboración conjunta entre ambas organizaciones, tuvo lugar el pasado 17 de octubre en el Showroom de Bombardier, en San Sebastián de los Reyes, Madrid.

El objetivo del máster es la formación multidisciplinar e integral de sus alumnos en todas las áreas de la ingeniería ferroviaria, desde el diseño y cálculo del material rodante, hasta sistemas de tracción y señalización, seguridad y mantenimiento. La metodología de enseñanza tiene una doble vertiente: teórica y práctica, poniendo a disposición de los alumnos las herramientas virtuales y experimentales utilizadas por la industria en este campo, y complementada con prácticas en empresas del sector, incluyendo Bombardier. Además, el curso tampoco olvida la importancia de la aplicación de las normas y legislación técnica que regulan el sector ferroviario. El Máster se impartirá en el campus de la Universidad Carlos III en Leganés, Madrid. De los 18 alumnos que cursaron el Máster el año pasado, 15 encontraron trabajo en el sector del ferrocarril, 7 de ellos trabajando directa o indirectamente en Bombardier.

Óscar Vázquez, presidente y consejero delegado de Bombardier Transportation para España, comentó: "Para nosotros es un privilegio formar parte de este proyecto, que afrontamos con todavía más ilusión que el primer año. Creemos que en España tenemos muy buenos ingenieros. Hay jóvenes con mucho talento y queremos ayudar a que lo desarrollen y a que puedan tener una formación multidisciplinar, lo más completa posible, en materia ferroviaria. La experiencia de las pasadas ediciones demuestra que el máster no sólo es una oportunidad para los propios alumnos, sino que también es una oportunidad para nosotros, para continuar atrayendo al talento del futuro; prueba de ello es que muchos de los alumnos del máster hoy trabajan en Bombardier".

Manuel Pacheco, antiguo alumno de máster dijo: "Los conocimientos técnicos de la ingeniería ferroviaria generalmente no se imparten en las universidades españolas. En este máster, además de impartirse, están orientados a cubrir funciones concretas dentro del sector. Lo más atractivo me ha parecido la forma en la que se combinan conocimientos técnicos con conocimientos profesionales orientados al negocio ferroviario. Además, el máster me permitió acceder a las herramientas necesarias para especializarme en este sector".

