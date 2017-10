Más de 800 mayores de 19 municipios de la provincia de Sevilla comienzan el curso del aula abierta de la UPO

Alumnos de Alcalá de Guadaira, Almensilla, Aznalcóllar, Bormujos, Castilleja de la Cuesta, Gerena, Gilena, Gines, Herrera, La Algaba, La Puebla de Cazalla, La Puebla del Río, Lebrija, Mairena del Alcor, Pedrera, Pilas, Salteras, Santiponce y Tomares inician el curso 2017-2018

Más de 800 estudiantes de 19 municipios de la provincia de Sevilla comienzan el curso 2017-2018 del Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo de Olavide, un programa universitario dirigido a personas mayores de 50 años que deseen ampliar su formación e intercambiar experiencias.

Hoy ha tenido lugar en la Olavide el acto de inauguración, que ha estado presidido por el rector de la UPO Vicente Guzmán Fluja, quien ha estado acompañado por Elodia Hernández León, vicerrectora de Cultura y Compromiso Social de la UPO. Rosalía Martínez García, catedrática de Sociología de esta universidad, ha pronunciado la conferencia inaugural bajo el título ¨Edades y conductas: Interacción y reciprocidad intergeneracional". Tras la conferencia inaugural ha tenido lugar una actuación musical a cargo de "Travieso Quartet". Al acto también han asistido alcaldes y representantes de los distintos municipios.

En su intervención, el rector ha querido enfatizar la importancia que la Universidad Pablo de Olavide otorga a este programa como resultado de "nuestro compromiso con la sociedad y las personas. Hemos pasado por una época en la que no era fácil mantener este tipo de programas, pero se ha hecho el esfuerzo y lo hemos conseguido". Vicente Guzmán ha recordado que el municipalismo es una de las señas de identidad de la UPO y, por este motivo, "hemos entendido que teníamos que estar en primer línea a la hora de dar un servicio a los municipios. El Aula Abierta de Mayores es una de las muchas acciones que desarrollamos con los ayuntamientos para que nuestro trabajo revierta directamente en las personas. La universidad es transversal y no tiene edad, por este motivo no puede ser monopolio de ninguna generación" ha concluido el rector.

Por su parte, la vicerrectora Elodia Hernández ha agradecido a las entidades que prestan su apoyo a este programa de la UPO, así como a los ayuntamientos "porque son la savia que empujan estos programas. De esta forma, la universidad se hace presente en su provincia haciendo de su alumnado parte activa del desarrollo local y el desafío sociocultural". La vicerrectora ha recordado que este es el Año Europeo de la Educación de Personas Adultas y "Europa quiere mostrar la importancia del envejecimiento activo para el buen desarrollo de la sociedad".

El Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo de Olavide es un programa de intervención socioeducativa para fomentar el acceso a la formación permanente de los mayores de 50 años, para el que no se necesita titulación previa. Su objetivo es integrar a las personas mayores en la vida universitaria, ampliando sus conocimientos y promoviendo su participación en la sociedad a través de actividades artísticas y culturales. Las instituciones que colaboran, además de la propia Universidad Pablo de Olavide y los ayuntamientos cuyos municipios tienen sede del programa, son la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, y Obra Social "La Caixa".

Actualmente cuenta con 849 estudiantes y 19 sedes en la provincia de Sevilla: Alcalá de Guadaira (104 estudiantes), Aznalcóllar (24 estudiantes), Bormujos (32 estudiantes), Castilleja de la Cuesta (31 estudiantes), Gerena (25 estudiantes), Gilena (41 estudiantes), Gines (45 estudiantes), Herrera (44 estudiantes), La Puebla de Cazalla (40 estudiantes), La Puebla del Río (22 estudiantes), Lebrija (131 estudiantes), Mairena del Alcor (15 estudiantes), Pedrera (31 estudiantes), Pilas (45 estudiantes) Salteras (32 estudiantes), Santiponce (23 estudiantes), Tomares (120 estudiantes), y como novedad, en este curso académico, Almensilla (21 estudiantes) y La Algaba (23 estudiantes).

Los alumnos del Aula Abierta de Mayores de la UPO reciben formación en materias como Arte y Humanidades; Ciencias Sociales; Ciencias de la Salud y Biosanitarias; Ciencias Experimentales, de la Tierra y del Medio Ambiente; Ciencias Tecnológicas y de la Comunicación; Ciencias Jurídicas y Económicas; Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; Métodos y Modelos de Investigación. El programa se estructura en dos ciclos, básico y de continuidad, cada uno de un mínimo de 135 horas. Durante este curso académico participarán más de 100 profesores de la Universidad Pablo de Olavide y profesorado colaborador de los respectivos municipios, así como expertos en las distintas materias.

PUBLICIDAD