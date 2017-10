Éxito de participación en la segunda edición de Hello, Barcelona!, el mayor bootcamp de programación de Europa

El evento ha congregado 150 alumnos, las mentes más brillantes de la programación a nivel internacional, procedentes de las mejores universidades, locales e internacionales, como la Tokyo University, la International University of Florida, la National University of Singapour, la UPF o la UPC.

Barcelona ha acogido, por segundo año consecutivo, a las mentes más brillantes de la programación en el mayor bootcamp internacional de Europa. Durante 9 intensos días, Hello, Barcelona! ACM ICPC Bootcamp ha reunido los estudiantes de programación informática con más talento y procedentes de las universidades más prestigiosas de todo el mundo, como la Florida International University, la Technical University of Munich o la E?cole Normale Supe?rieure. Además, dicho evento ha congregado a inversores, empresarios, periodistas, corresponsales y líderes de la programación, que se han dado cita en la ciudad condal. La competición se ha caracterizado por el alto nivel de los competidores, el ambiente internacional y su éxito de participación. El objetivo del bootcamp es que sus participantes puedan incrementar y mejorar sus habilidades en programación y hacerse visibles a las mejores empresas tecnológicas del mundo, siempre pendientes de este tipo de competiciones para incluir a los estudiantes más brillantes en sus empresas.

Organizado por la Universidad Harbour.Space, junto a Moscow Workshops ACM-ICPC, este bootcamp se ha convertido en un evento de referencia, ideado para preparar a los jóvenes para las olimpiadas de la programación, The ACM-ICPC World Finals, que tendrán lugar en 2018 en Pekín. Hello, Barcelona! ha contado con la participación de 53 universidades y 2 centros de secundaria procedentes de los cinco continentes. Del 27 al 5 de octubre, el edificio Media-TIC ha acogido las mentes más brillantes del futuro de la programación para prepararlos para el evento más importante del sector, que determinará el mejor equipo programador a nivel mundial. Cabe recordar que los torneos de programación nacen en Estados Unidos durante los años setenta, fruto de la rivalidad entre universidades de Texas. Desde entonces, ha evolucionado como un deporte internacional, atrayendo a estudiantes de todos los países con una pasión común: la programación.

En esta segunda edición, el Hello, Barcelona! ha congregado a 150 estudiantes procedentes de las universidades más prestigiosas del mundo y de 27 nacionalidades diferentes. A nivel local, destaca la Universitat Pompeu Fabra, la Universidad Politécnica de Catalunya y Harbour.Space University. A nivel europeo, también han participado equipos de Frankfurt University of Applied Sciences; Hasso Plattner Institute, en Potsdam; Lund University, de Suecia; KTH, el Real Instituto de Tecnología en Estocolmo; Politecnico di Milano; Reykjavik University, en Islandia; University of Tartu, en Estonia; Technical University of Munich; Università della Svizzera Italiana, de la Suiza Italiana; University College London; University of Wroclaw, en Breslavia y Utrecht University. Además, no han faltado los mejores equipos mundiales, como los representantes de la Florida International University, en Estados Unidos; University of Waterloo de Canada; Tokyo University; el Royal Institute of Technology, de Estocolmo, así como los principales equipos rusos entre los que se encuentran las universidades de Tomsk, Novosibirsk, Saratov, Samara y Perm, además del MIPT i la Ural Federa University; o los equipos asiáticos con mejor clasificación, situados en la National University of Singapour y la Hangzhou Dianzi University. Además, tanto la ITMO University como la St. Petersburg State University, patrocinadoras del evento, han participado con sus estudiantes.

La competición no ha dejado dudas sobre el alto nivel de los equipos participantes, que han trabajado al máximo para lograr las mejores puntuaciones en cada una de las pruebas. En la División A, formada por aquellos equipos que se preparan para alcanzar los primeros puestos en The ACM-ICPC World Finals, la universidad rusa ITMO ha logrado la máxima puntuación, seguida por el Moscow Institute of Physics and Technology y el equipo de la University of New South Wales. Por lo que respecta la División B, diseñada para preparar a los participantes para las competiciones regionales e internacionales de la próxima temporada de AMC-ICPC, el equipo de la Universidad Harbour.Space se ha hecho con el primer puesto, dejando atrás en el podio a la Universidad Politécnica de Catalunya y la Lund University de Suecia.

Gracias al éxito de los dos bootcamps Hello, Barcelona! celebrados, y con la previsión de extenderlo internacionalmente, Harbour.Space University y Moscow Workshops ACM-ICPC tienen la intención de organizar el bootcamp en todos los continentes, pasando por 10 países distintos en los próximos 10 años. En América, el bootcamp se celebrará en Estados Unidos y en Argentina; en Asia se hará en China, Tailandia, Singapur y la India; además de eventos paralelos en países como España, Omán, Sud-África y Australia.

La segunda edición de Hello, Barcelona! ha contado con el principal soporte de Sberbank, el mayor banco de Rusia y de Europa Oriental, seguido por el segundo sponsor más importante, Indeed Tokyo. También han participado como mentores muchos de los principales nombres de la industria actual, como Tatsuki Tomita, cofundador de la firma Vivaldi Technologies; Shaya Zarkesh, el joven cofundador de Polyup; Yoritaka Handa, de Indeed Tokyo; Nick Castillo, de Topcoder; Yulia Chupina, Vicepresidenta de la Junta Ejecutiva de Sberbank; Kamran Elahian, Miembro de la Junta Fundadora de Harbour.Space, y Fundador y Presidente de Global Innovation Catalyst.

La primera generación de estudiantes de Harbour.Space University empezó en 2015 y se graduará a finales de este mes. La Universidad recaudó un financiamiento inicial a principios de año, gracias a inversores como su presidente Ingo von Morgenstern y SDVentures.

