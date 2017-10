Madrid acoge Go Youth, el mayor evento en el que se darán cita los líderes tecnológicos del momento

Madrid acoge la celebración por primera vez en España de Go Youth, un evento en el que se busca inspirar, fomentar la creatividad y promover el espíritu emprendedor entre los más jóvenes. Para ello, este jueves 19 y viernes 20, se darán cita en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía, representantes de algunas de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo, como Facebook o BlaBlaCar.

Bajo el lema "Go Big. Go Further. Go Youth" quince de los líderes tecnológicos mejor valorados a nivel mundial, compartirán con el público su filosofía personal y su experiencia laboral en el mundo tecnológico. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de conversar con los oradores e inversores ya que podrán interactuar libremente con ellos, compartiendo sus ideas e inquietudes en un ambiente informal.

Entre los participantes se encuentran Christophe Tauziet, Lead Design en Facebook Spaces del equipo Social Virtual Reality y responsable de la primera experiencia social de VR en Oculus Rift; Kaave Pour de Space10, laboratorio de innovación de IKEA, director creativo de la aplicación de experiencia de realidad aumentada IKEA Place; Raymond Lo, co fundador y ex director de tecnología de Meta Vision, compañía de Sillicon Valley que desarrolla lentes digitales de realidad aumentada y, Vincent Rosso, co fundador de BlaBlaCar.

También impartirán conferencias Benjamin Lequertier, director de marketing para el sur de Europa de Facebook e Instagram; Katelin Holloway, VP de recursos humanos de Reddit y Tom Ollerton, director de innovación de We Are Social, se tratarán temas que van desde el diseño de la realidad virtual hasta cómo adoptar una mentalidad de riesgo.

Organizadores

La edición de este año, Go Youth Madrid, está organizada por la startup Uniplaces, servicio de reserva de alojamiento para estudiantes. También cuenta con el apoyo de Amadeus, proveedor líder de soluciones tecnológicas para el sector global del turismo y los viajes, y con Phillips que participa como patrocinador.

