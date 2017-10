Medalla de honor 2017 CRUE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

Crue Universidades Españolas ha hecho entrega de la Medalla de Honor 2017 a D. Manuel José López y a D. José Antonio Villasante, en reconocimiento a toda una vida dedicada a mejorar el sistema universitario español. Al acto, presidido por D. Segundo Píriz, presidente de Crue Universidades Españolas, acudieron D. Marcial Marín, secretario de Estado de Educación; Dña. Carmen Vela, secretaria de Estado de I+D+i. El director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, D. Fernando de Terán, estuvo también presente –como anfitrión del acto– y dirigió unas palabras de bienvenida y elogio a los homenajeados

Antes de que comenzase el acto de homenaje, Dña. María Teresa Lozano, secretaria general de Crue Universidades Españolas, leyó el acuerdo de la Asamblea General donde se decidió otorgar la Medalla de Honor a D. Manuel J. López "por su generosidad entrega dedicación a la mejora de las relaciones entre la universidad y la sociedad y su excelente capacidad de buscar soluciones basadas en el diálogo" y a D. José Antonio Villasante "por creer en las universidades, por su cariño constante y su contribución a la internacionalización y al aumento de las relaciones institucionales del sistema universitario español.

D. Ignacio Berdugo, ex presidente de Crue Universidades Españolas entre 2002 y 2003, fue el encargado de presentar al homenajeado D. José Antonio Villasante. En su intervención, Berdugo aseguró que el homenaje a Villasante es en el fondo un reconocimiento "a un modo de entender las relaciones de la universidad con la sociedad, que la mayoría compartimos y en cuya construcción tú has desempeñado un papel fundamental". Igualmente, Berdugo recordó que Villasante ha sido en los últimos años "una pieza decisiva para que el Santander construyera un modo de relación entre el sector privado y el sector público en el campo de la educación superior, que nos hiciera superar a muchos nuestros prejuicios iniciales ante la implicación del sector privado en un servicio público como la educación, que es pieza clave para el desarrollo económico, cultural y de consolidación de valores en una sociedad". Y para terminar, invitó al homenajeado a "volver la vista atrás y ver el camino recorrido; y por muy crítico que seas contigo mismo, compartirás con todos nosotros, la satisfacción por lo que has llevado a cabo, por tu contribución a la mejora de la universidad española".

En su discurso de agradecimiento, D. José Antonio Villasante, ex director general de Santander Universidades, recordó cómo "hace dos décadas, D. Emilio Botín tomó la decisión de dirigir la responsabilidad social corporativa del Santander hacia la educación superior y desde sus inicios me confirió el encargo de plasmar esta política en acciones concretas, que permitieran establecer relaciones con las distintas universidades en todo el mundo». En esa línea, Villasante subrayó en su discurso que «ya teníamos entonces muy claro el papel estratégico que nuestras Universidades tenían no solo en su ámbito académico y docente, como formadores de talento joven sino como elementos fundamentales del sistema de ciencia y tecnología de nuestro país" y advirtió de que "Ningún país tiene garantizado asimilar en forma y fondo tanta transformación si no contamos con las universidades. Así ha sido siempre y seguirá siéndolo. Porque el talento y la investigación son claves para la competitividad y supervivencia económica". Y finalizó sus palabras con una mención al llamamiento de la presidenta del Banco Santander, Dña. Ana Botín, para conseguir "un sistema educativo más potente".

D. José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, fue el encargado de presentar a D. Manuel López. En su discurso, Mayoral destacó las tres condiciones que reúne en su persona D. Manuel López: "Seriedad profesional, valentía personal y bonhomía". La primera de estas cualidades, indicó Mayoral, porque "es un excelente profesor y un magnífico investigador"; y repasó la biografía de D. Manuel López desde sus inicios como becario en 1969 hasta su elección como presidente de Crue Universidades Españolas. Respecto a su "valentía personal", Mayoral recordó que como rector de la Universidad de Zaragoza entre 2008 y 2016 y presidente de Crue, "a Manuel López le ha tocado estar al frente de ambas en un periodo especialmente conflictivo", "prácticamente desde el inicio de la crisis económica, una crisis marcada por los recortes presupuestarios, los nefastos efectos de la tasa de reposición y la reducción de ayudas y becas. Cuestiones que, en ocasiones, le han llevado a fuertes discrepancias, tanto con el gobierno autonómico como el nacional". Y en cuanto a su bonhomía, Mayoral ensalzó la disposición de D. Manuel López a "colaborar, a trabajar, a echar una mano, a ponerse en el lugar del otro, a consensuar y a participar en todo aquello para lo que su ayuda ha sido requerida".

En sus palabras de agradecimiento, D. Manuel López, quiso dirigirse en primer lugar al actual presidente de Crue Universidades Españolas, D. Segundo Píriz, del que –en su último día como presidente de Crue– recordó "ha sido un gran presidente, que ha tenido que tomar decisiones difíciles en una situación muy complicada en materia de Educación". Tampoco quiso D. Manuel López dejar pasar la ocasión de agradecer a D. José Antonio Villasante por "haber sabido transmitir muy bien el sentimiento del banco Santander de ayudar a las universidades como creadoras y gestoras del conocimiento. Ojalá más empresas actuaran con la misma filosofía". Tras los agradecimientos, D. Manuel López recalcó que «el conocimiento es un avance sin fin en el progreso de convivencia humana». "Vivimos en un mundo globalizado, de intereses profundamente globalizados y la gran cultura humana nos tiene que llevar a la gran revolución humana de saber crear un sistema de convivencia organizado, desde lo que es la convivencia social a lo que es la convivencia política, hasta lo que es la generación autentica de estructuras de gobierno globales». «Esta Europa que construimos con dificultad, que amenaza fracturas, tiene que basarse en soberanías compartidas. Tenemos que avanzar hacia ellas, respetando y fomentando la diversidad, como hacen las universidades".

"Busquemos cuantas más alianzas mejor. Ese es nuestro futuro", concluyó D. Manuel López.

La secretaria de Estado de I+D+i, Dña. Carmen Vela, recordó que las universidades "son imprescindibles para las sociedades modernas y justas, y también en los países desarrollados, en los países competitivos y en los países en paz». Vela elogió a las "dos grandísimas personas" homenajeadas y pidió que las palabras de reconocimiento pronunciadas en los discursos sean "palabras para toda una vida".

El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, destacó que "hay cosas que mejorar, pero estamos en el buen camino y con leal colaboración seguro que lo vamos a conseguir. Crue Universidades es el interlocutor necesario porque las universidades saben cómo pensar, reflexionar y lanzar propuestas para avanzar en la mejora". Además, Marín destacó que "estamos aquí todos para apostar por una universidad viva y competitiva que ayude a mejorar el futuro de todos los españoles, y lo hacemos en un momento especial, cuando se han cumplido 40 años de las elecciones de 1977 y de la promulgación de la Constitución Española".

Cerró el acto el presidente de Crue Universidades Españolas, D. Segundo Píriz, agradeciendo la labor desempeñada por los dos homenajeados y también con una mención al rector de la Universidad de Lleida, D. Roberto Fernández, quien tras su elección en la Asamblea General que Crue celebra también hoy, le sustituirá como presidente de la institución. "Hace 48 horas me preguntaba un periodista si era oportuno que fuese elegido un rector catalán. Y contesté "creo que es el momento más oportuno para tener un rector catalán porque queremos demostrar que los rectores de España queremos rectores de Cataluña y que en el resto de España se quiere, admira y respeta a Cataluña. Es el mejor momento para elegir a Roberto Fernández como presidente de Crue Universidades Españolas". "No son tiempos de dividir, no son tiempos de separar ni de levantar fronteras sino de construir espacios globalizados; y las universidades tenemos que ser ejemplo", concluyó Píriz.

