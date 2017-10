El rector de la Universidad de Lleida, D. Roberto Fernández, es elegido nuevo presidente de Crue Universidades Españolas

Con 62 votos favorables, 2 nulos y 3 blancos, D. Roberto Fernández ha sido elegido nuevo presidente de Crue Universidades Españolas.

Los rectores de Crue Universidades Españolas, asociación que agrupa a 76 universidades españolas (50 públicas y 26 privadas), han elegido a D. Roberto Fernández, rector de la Universidad de Lleida, como nuevo presidente de esta institución que representa la voz mayoritaria de las universidades españolas. Durante la celebración de la Asamblea General que se celebró en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, al término de la concesión de las Medallas de Honor de la Crue a D. Manuel López, ex presidente de Crue, y a D. José Antonio Villasante Cerro, ex director general de Santander y vicepresidente de Universia Holding, se procedió a la elección de D. Roberto Fernández. Por 62 votos a favor, 2 nulos y 3 en blanco, el rector de la Universidad de Lleida fue elegido nuevo presidente de Crue Universidades.

Una vez terminada la Asamblea General, el nuevo presidente de Crue atendió a los medios de comunicación. Antes de responder a sus preguntas, D. Roberto Fernández quiso «poner en valor» la presidencia de D. Segundo Píriz, que calificó de «extraordinaria» por haber conseguido una «mayor presencia institucional de la Crue y haber mantenido la unidad».

Sin necesidad de que los periodistas le plantearan la pregunta, D. Roberto Fernández aseguró que la línea de su presidencia va a ser «institucional». «La Crue es una organización de universidades españolas que habla solo de la Universidad», subrayó el nuevo presidente de Crue. «Excepto si se atacan, donde sea, los derechos fundamentales del ser humano, la línea de la Crue será la de la neutralidad política e ideológica. No es labor de la Crue valorar la situación política de España». D. Roberto Fernández insistió, eso sí, en la necesidad de mantener un «diálogo fluido con los gobiernos autonómico y central», una dinámica que la Crue, recordó, ha seguido en los últimos mandatos.

Sobre las prioridades que afronta en su mandato como presidente de Crue, D. Roberto Fernández subrayó como prioritarias «las becas y la falta de presupuesto», entre otras. El nuevo presidente de Crue mostró su preocupación por que «ningún estudiante con aptitudes quede fuera del sistema».

Además, D. Roberto Fernández pidió a los medios de comunicación ayuda para «desmontar los tópicos que existen sobre la universidad española». «Os pido que digáis siempre lo que penséis y que esto sea objetivamente responsable. Pero que ayudéis a demostrar que los tópicos se desmontan con los números», reclamó. Y subrayó que «la universidad actual es la mejor de toda la historia de España porque las universidades han sido capaces de reformarse».

En cuanto a la misión fundamental de la presidencia de Crue, D. Roberto Fernández señaló que esta es la de «mantener la cohesión y la unidad de la Crue. En esta institución hay muchas sensibilidades; de todo tipo y condición. Es la riqueza que tiene España. Unidad para vertebrar mejor los sistemas universitarios que hay en España».

Respecto al Pacto por la Educación, el nuevo presidente de Crue Universidades Españolas afirmó que «Nada le gusta más a la Crue que participar en un proceso para dar unidad y continuidad al sistema educativo». «La CRUE no puede no estar en cómo se forman a los alumnos que recibimos». Pero puntualizó que «en el caso de la universidad, no quisiéramos sacrificar los acuerdos en temas concretos por esperar a los grandes acuerdos generales. Preferimos que se aborden los problemas uno a uno y que se pacte en el Parlamento español».

PUBLICIDAD