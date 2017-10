Arquitectos de la UAH diseñan una casa ecológica destinada a acoger personas refugiadas

Cuatro arquitectos formados en la Universidad Alcalá de Henares han diseñado una casa ecológica, de menos de 20 m2, que puede montarse y desmontarse en un jardín, para que sirva de lugar de acogida para una o dos personas inmigrantes que necesiten alojamiento urgente, según ha informado la institución

El proyecto 'In my Backyard' ('En mi jardín' en inglés) ha sido creado por los arquitectos Hani Jaber Ávila, Héctor Muñoz Mendoza, Nacho Taus Jiménez y Ricardo Mayor Luque, fundadores del estudio DAT Pangea (Design of Architectural Territories Pangea), en colaboración con la asociación francesa Quatorze.

Esta casa además pretende preservar la intimidad de los alojados y dispone de cocina, baño, 'wc', un espacio donde dormir en un altillo y otro espacio abajo para la convivencia, que sirve de comedor y sala de estar. Además, para la construcción de la casa se utilizaron materiales ecológicos que garantizan un gran confort térmico. En este sentido, la estructura es de madera, el aislamiento se hace con cartón y el revestimiento de la madera sigue la técnica japonesa de la madera quemada.

El coste de la primera 'minicasa' asciende a 20.000 euros, que han sido recaudados a través de financiación colaborativa, y que se instalará en un jardín de un domicilio privado de Montreuil, una ciudad de la región de París.

El proceso de montaje de la primera 'minicasa solidaria' tendrá lugar del 14 al 23 de octubre, para lo que las organizadoras DAT Pangea y Quatorze, junto con la asociación alemana OpenState, invitarán a refugiados y a inmigrantes residentes en Francia y Alemania, y a ciudadanos en general, a participar. Con ello, se pretende ayudar a que los inmigrantes conozcan mejor la cultura en la que viven, entren en contacto con distintas personas y puedan integrase en sus países de acogida.

Para Ricardo Mayor Luque, uno de los fundadores de DAT Pangea, esta iniciativa es una muestra de cómo, en respuesta a estos últimos años de crisis en la arquitectura, el proyecto arquitectónico y el papel del arquitecto pueden abordar asuntos sociales, económicos y políticos mediante soluciones de diseño.

"Nuestros pasos tienen que ir encaminados a encontrarnos con fundaciones y ONGs que busquen nuevas alternativas a los nuevos retos del mundo global del S XXI", ha afirmado.

DAT Pangea ha presentado 'In my Backyard' (IMBY), junto con los Ateneus de Fabricació de Barcelona, a una convocatoria llamada 'The FabLinkage', organizada por la embajada italiana para unir 'fablabs' y 'makers' de España e Italia.

Esta propuesta recibió, por otro lado, el primer premio de honor del concurso para soluciones de vivienda destinadas a inmigrantes 'From border to home', organizado por el Museo de Arquitectura de Finlandia y en 2016 se expuso también en la Bienal de Venecia.

