La Plataforma por la Escuela Pública pide a Méndez de Vigo que no se "parapete" tras el Pacto y "revierta los recortes"

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha pedido al Ministerio de Educación "la reversión de los recortes" en el sistema educativo, que derogue la LOMCE, que no se "parapete" tras el Pacto Social por la Educación y cuente con la comunidad educativa para llegar a un acuerdo

"Vemos con preocupación que el Gobierno está bien parapetado en la lógica del Pacto Educativo y mientras tanto se mantienen las mismas políticas, los recortes en becas y ayudas, la precariedad del profesorado. Y nosotros con este comunicado queremos decir que vamos a hacer ruido, que la Plataforma por la Escuela Pública sigue existiendo", ha precisado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Paco García, este lunes 9 de octubre en rueda de prensa en la sede de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA).

En un comunicado hecho público por la Plataforma, exigen al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que no "eluda su responsabilidad" y denuncian los problemas que sufre la Educación en la actualidad: "implantación de la LOMCE, aumento de las ratios, aumento del horario lectivo del profesorado, reducción de becas, nula inversión en infraestructuras o ausencia de atención a la diversidad", entre otros. Estos son, según precisan "la punta del iceberg de los derechos perdidos en la enseñanza".

En cuanto al Pacto Educativo, han pedido "una hoja de ruta" y un "marco" para que la comunidad educativa pueda "opinar, debatir y negociar una hipotética nueva ley educativa".

"El titular del departamento ha eludido su responsabilidad de liderar el debate educativo delegando esta tarea en la Subcomisión del Congreso que ha ampliado los plazos de su resolución paralizando así el debate y la mejora normativa que debería estar ya encima de la mesa, mostrando así su falta de voluntad política", reza el comunicado, que ha leído la presidenta de CEAPA, Leticia Cardedal.

En esta línea, la responsable del sector de Enseñanza de la Federación de empleados de los Servicios Públicos de UGT, Maribel Loranca, ha reivindicado el papel de la comunidad educativa en ese pacto "que no solo puede ser político". "No vamos a consentir que, aunque haya acuerdo político, cosa que desde la UGT vemos bastante complicado, nos impongan un pacto en el que no han contado con la comunidad educativa", ha precisado.

Además, Loranca ha invitado al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, a "dejar el cargo" en esta cartera y seguir solo como portavoz del Gobierno, "si no le gusta o no le preocupa la Educación".

Por parte del Frente de Estudiantes, Eva García ha puesto de manifiesto la situación de los estudiantes que "se ven abocados a una situación cada vez peor" y ha advertido de la posibilidad de que el Pacto Educativo se convierta finalmente "en algo parecido a una LOMCE 2.0". Por ello, ha apuntado que "la única salida es el diálogo".

Además, en el manifiesto presentado este lunes, la Plataforma pide al Ministerio de Educación "la derogación de la LOMCE" y propone negociar una nueva ley educativa que responda a las necesidades del sistema educativo.

Finalmente, la Plataforma ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa para que respalde esta iniciativa sin descartar poner en marcha otro tipo de movilizaciones unitarias, "a fin de impulsar las mejoras que demanda la educación".

En cuanto a la mesa sectorial de Educación, Paco García ha precisado que aún no hay fecha para la próxima y ha indicado que los sindicatos escribieron una carta al ministro de Educación pero no han recibido respuesta.

En la Plataforma Estatal por la Escuela Pública se encuentran representados el Frente de Estudiantes, Sindicato de Estudiantes, Estudiantes en Movimiento, FAEST, MRP Confederación, CEAPA, CCOO Enseñanza, STEs Intersindical, FeSP UGT y CGT.

PUBLICIDAD