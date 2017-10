Los empresarios apuestan por el talento joven investigador para ganar competitividad

La Fundación General CSIC (FGCSIC) y CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, han organizado hoy la jornada "Situación actual del talento joven investigador y su impacto en la economía española", en la que se ha analizado la situación de los jóvenes científicos en nuestro país y la repercusión que está teniendo en nuestra economía, así como en el desarrollo de nuestras empresas.

El encuentro ha sido inaugurado por el presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, y el director general de la FGCSIC, Miguel García Guerrero. Además, a lo largo de la jornada participaron Ana Fernández-Zubieta, experta nacional en el Observatorio de Investigación e Innovación (RIO) de la Comisión Europea; Joaquín López Herraiz, director de la Fundación International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education (IMFAHE); Jesús Martín Sanz, presidente de la Comisión de Innovación y Sociedad de la Información de CEIM; José Antonio Sacristán, director médico de Lilly España; y Jose Antonio Álvarez, secretario general de Droniberia.

