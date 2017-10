Inauguración del Curso Académico 2017- 2018

Anuncio de más apoyo económico a la Universidad y defensa de la Constitución

Alejandro Tiana Ferrer, rector de la UNED y Marcial Marín Hellín, secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades han presidido el Acto de Apertura del Curso Académico 2017-2018 de la UNED. La catedrática de Química Orgánica de la UNED, Rosa María Claramunt Vallespí, ha pronunciado la lección inaugural ¿Química o químicas? Durante el acto, amenizado por el Coro de la UNED, Marín Hellín ha reivindicado y rendido homenaje a la Constitución Española y Tiana ha hecho referencia a la "crisis institucional, constitucional y política" a la que asistimos y se ha mostrado "convencido de que las universidades y los universitarios tenemos que formar parte de la solución y no del problema"

Almudena Rodríguez Moya, secretaria general de la UNED, ha abierto el turno de intervenciones con la lectura de la Memoria del curso 2016/17, una radiografía en datos de la UNED "que contiene una relación fiel de nuestra realidad, nuestras aspiraciones y nuestros logros", según señaló el rector. Las cifras ofrecidas se centraron en: 27 títulos de Grado- que el curso actual serán 28, tres la implantación del Criminología-; 78 másteres oficiales; 109 grupos de investigación; 145 tesis doctorales; 523 cursos de Formación Permanente; 14 idiomas; 135 Cursos de Verano; 502 actividades de Extensión Universitaria; 601.276 exámenes; 899 convenios; 206.629 estudiantes; 1363 profesores; 6.044 profesores tutores; 1.232 PAS.

"Terminamos el pasado curso afrontando nuevos retos, con el propósito de ampliar los servicios a los estudiantes, actualizar nuestra oferta educativa, reforzar la investigación, liderar la transformación digital, impulsar la internacionalización, reforzar la red de centros asociados, atender mejor las necesidades del PDI y PAS , conseguir un sistema de financiación estable y fortalecer la marca UNED", concluía la secretaria general.

¿Química o químicas?

La catedrática de Química Orgánica de la UNED, Rosa María Claramunt Vallespí, ha sido la encargada de pronunciar la lección inaugural que, bajo el título de ¿Química o químicas?, ha analizado la figura de mujeres que han destacado especialmente en este campo de estudio y han recibido el Premio Nobel. Sin embargo, "a pesar de que el 57% de personas tituladas en ciencias en la universidad española son mujeres y se gradúan con mejores expedientes que los varones, solo un 49% son profesoras ayudantes y un mismo porcentaje ayudantes doctor, un 42% profesorado titular y un 21% catedráticas. El efecto tijera y el techo de cristal siguen ahí para ellas".

Sobre el debate sobre si en la actividad académica debe primar la investigación o la docencia afirmó que "carece hoy de sentido. Las buenas universidades, las que aspiren a tener una posición relevante, no pueden optar entre docencia e investigación, el éxito académico dependerá del equilibrio entre las actividades formativas y la creación de conocimientos". En esta línea, y haciendo referencia a los estudios sobre nuevos agentes antivirales y antiparkinsonianos desarrollados en la UNED, la catedrática ha destacado que "creemos que la Química debe ser utilizada para conseguir un futuro mejor".

Año con buenas noticias

Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación ha recordado que "estamos inmersos en un año académico marcado por importantes celebraciones: la Universidad de Salamanca cumple 800 años; la Universidad de La Laguna 225; la Universidad Autónoma de Madrid 50 y la UNED está próxima a celebrar también sus 50 años. Pero sobre todo, este año conmemoramos los 40 años de nuestra democracia por la promulgación de nuestra Carta Magna, que representa el mayor símbolo de cohesión nacional. Y precisamente aquí, en la UNED, fueron investidos Doctores Honoris Causa, el 5 de diciembre de 1991, los siete padres de la Carta Magna Española, por su gran estatura moral en unos momentos en que las circunstancias lo demandaban, al elaborar un instrumento de convivencia en el que se apostaba por el diálogo, abandonando los monólogos individuales. Su trabajo se plasmó en nuestra actual Constitución que sigue siendo el núcleo esencial de nuestro marco de convivencia.

El secretario de Estado ha anunciado que "este nuevo curso comienza con buenas noticias para todos. Tendremos una tasa de reposición del 100% en el profesorado universitario, de las que el 15% de plazas que se oferten deben estar destinadas a la contratación de personal laboral fijo. Creemos que constituye una medida de máximo interés para la comunidad universitaria, ya que se aprueba una tasa de reposición del 100% para este año 2017, fijada igual para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y para los Profesores Contratados Docentes. Pero las buenas noticias, como no podía ser de otra manera en el ámbito universitario, también están destinadas a los estudiantes. Se han bajado las tasas de los Másteres no habilitantes aprobada por el MECD y las Comunidad Autónomas pueden fijar como tasas por la primera matrícula en Máster no habilitantes, el 15% de los costes".

En el capítulo de Becas Marcial Marín ha anunciado "la puesta en marcha de las nuevas becas Beatriz Galindo, en las que trabaja el MECD, para las que se van a destinar 10 millones de euros, y que se articularán a través de un contrato de investigador entre la persona seleccionada y la Universidad por un periodo de 4 años. Se destinan a la movilidad y formación del profesorado universitario 93,32 millones de euros; se incrementará con más de 29 millones el presupuesto del Servicio Español para la Internacionalización. En total, el presupuesto del programa para el año 2017 asciende a 178,2 millones de euros, más de 19 millones de euros que en 2016".

En cuanto a la UNED, Marcial Marín ha declarado que "aumenta su presupuesto en 750.000 euros para el año 2017 y en el proyecto de 2018 está previsto un incremento de 2.750.000 euros, que servirá para paliar los gastos de funcionamiento y de infraestructuras de esta universidad, para que siga apostando por la excelencia, único camino para movilizar el desarrollo".

Ante la crisis institucional, seamos parte de la solución

El rector, Alejandro Tiana, tras manifestar su "compromiso decidido con la causa de la igualdad" y dar la bienvenida a los profesores funcionarios y catedráticos que tomaron posesión de su cargo durante el acto de apertura de curso, ha anunciado que se han aprobado "un total de 117 nuevas plazas de profesores contratados doctores y profesores titulares de universidad, que podrán ser ampliadas con otras 47 de catedráticos de universidad, y que serán previsiblemente cubiertas a lo largo de este curso que hoy inauguramos".

En este sentido, ha reconocido que el personal de administración y servicios (PAS) "sufrió los mayores efectos de la crisis, con carácter general como empleados públicos y con carácter particular como trabajadores de esta universidad", por lo que este momento, en el que empieza a vislumbrase una mejoría económica, es el adecuado para "adoptar medidas tendentes a paliar situaciones especialmente ingratas para su promoción profesional y

El rector ha esbozado las líneas prioritarias por las que apuesta: la transformación digital de la UNED, la innovación metodológica, el fomento de la investigación y la transferencia, el impulso de la internacionalización, el desarrollo de una política propia de Personal PDI y PAS y la consecución de un modelo plurianual de financiación. Para lograrlo ha buscado la complicidad del secretario de Estado para reiterarle que "necesitamos una mayor financiación pública, habida cuenta del porcentaje tan exiguo que representa en nuestro presupuesto".

Alejandro Tiana ha cerrado su intervención con referencias a la "crisis institucional, constitucional y política" a la que asistimos. "Ante esta situación caben varias salidas. Una cosiste en continuar engordando la bola de nieve de los reproches. Otra cosiste en tender puentes, en propiciar encuentros, en favorecer la discusión racional, en ayudar a soldar fracturas". Y aunque se ha expresado con firmeza al afirmar que "no quiere esto decir que debamos ignorar los errores, las deslealtades, las ilegalidades, los desprecios o las incomprensiones", se ha mostrado convencido de que "las universidades y los universitarios tenemos que jugar un papel en el proceso de solución en vez de hacerlo en el de enfrentamiento" y ha animado a cuantos conforman la comunidad universitaria "a que actuemos institucionalmente de manera que seamos parte de la solución, un papel difícil, pero noble y eficaz, que creo que podemos desempeñar porque con él responderemos mejor a nuestra misión de búsqueda y difusión del saber, del cultivo de la racionalidad y del ejercicio de la crítica constructiva".

En la mesa presidencial, junto al rector y el secretario de Estado: Javier Nadal Ariño, secretario del Consejo Social de la UNED; Ricardo Mairal Usón, vicerrector de Profesorado y Planificación de la UNED y Almudena Rodríguez Moya, secretaria general de la UNED.

Entre las autoridades asistentes: Jorge Sainz, secretario general de Universidades; Ángel de Miguel Casas, presidente del Consejo Escolar del Estado; Mariluz Martínez Seijo, diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados y portavoz de Educación y Deporte en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso; Silvia Valmaña Ochaíta, diputada del PP en el Congreso de los Diputados; José Manuel Torralba Castelló, director General de Universidades e Investigación. Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid; Jesús Fernández Crespo director del Instituto de Salud Carlos III; Juan Carlos Toscano, técnico de Ciencia de la OEI. También han estado presentes rectores honoríficos de la UNED, autoridades académicas, civiles y militares relacionadas con la Comunidad Universitaria UNED.

PUBLICIDAD