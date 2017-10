"La formación profesional da respuesta al paro juvenil y a incorporar al mercado de trabajo a personas sin cualificación"

"La educación es la mejor forma de luchar contra el desempleo y, por tanto, es el elemento articulador básico de nuestra economía y, sobre todo, de nuestra sociedad", ha señalado hoy el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, quien ha añadido que, dentro de ella, "la formación profesional se ha visto históricamente preterida, cuando es una vía excelente para la capacitación técnica de nuestros jóvenes".

En la inauguración del III Foro de la Alianza para la FP Dual, organizado conjuntamente por Bankia y la Fundación Bertelsmann, ha aseverado que esta formación "ayuda a dar respuesta a los jóvenes y a muchas personas que no están cualificadas en este momento, pero que deben incorporarse al mercado de trabajo. Y no debemos olvidar que el 50% de nuestros parados no tienen formación secundaria y, de ellos, la mitad son parados de muy larga duración".

Goirigolzarri ha inaugurado el foro junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín; el vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, Francisco Belil; la secretaria general de CEOE, Ana Plaza, y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.

Goirigolzarri ha añadido que "la evolución del sistema laboral precisa de una FP en la que centro y empresa colaboren estrechamente e integren metodologías de aprendizaje y competencias". Para ello, Bankia quiere "ayudar a hacer de palanca impulsora y mediadora en esa relación necesaria, y para ello estamos trabajando".

Goirigolzarri ha puesto en valor el desarrollo experimentado por la FP Dual en España durante los últimos cuatro años, en los que los alumnos inscritos y las empresas colaboradoras se multiplicaron por seis y por veinte, respectivamente.

Este crecimiento ha permitido al sistema de FP Dual contar con 24.000 alumnos inscritos y 10.000 empresas colaboradoras, cifras que, no obstante, ha calificado como "bajas si las comparamos con experiencias de otros países", por lo que se ha mostrado esperanzado en que la velocidad de crecimiento de estos parámetros "se intensifique en el futuro, puesto que lo necesitan la sociedad española y sus ciudadanos".

Dualiza, la acción de Bankia por la formación dual

Goirigolzarri ha recordado que "la educación fue una prioridad básica" cuando, hace cinco años, Bankia se planteó los campos a los que la entidad quería apoyar desde el área de acción social. Desde entonces han sido numerosos los proyectos en los que se ha concretado esta apuesta estratégica.

Fruto de esa apuesta estratégica es Dualiza, la acción que engloba las iniciativas de Bankia para difundir, fomentar y mejorar la formación dual a través de la colaboración con administraciones y organizaciones sectoriales.

Dentro de ella, Bankia puso en marcha hace dos años su propia iniciativa de formación dual, dotando de 50 plazas para estudiantes aprendices de la nueva banca en su organización. Con este programa Dual-Bankia se han formado ya 44 jóvenes en su primera promoción y tiene su segunda promoción en marcha. Se trata de la primera entidad financiera que asume la responsabilidad de convertirse en empresa formadora a través de un proyecto de formación dual.

Asimismo, el proyecto SANEC ha permitido la incorporación de 21 estudiantes de FP dual a grupos de investigación biosanitaria en cuatro centros de investigación de vanguardia: IIS LA FE, CIPF, FISABIO e INCLIVA, una iniciativa pionera en España.

Estas dos últimas experiencias están presentes en el foro como ejemplo de buenas prácticas en formación dual por la colaboración lograda entre centro educativo y empresas, con la implicación de estas en la formación de los aprendices, logrando aumentar la empleabilidad de estos nuevos profesionales.

III Foro de la Alianza para la FP dual

La Alianza para la Formación Profesional Dual es una red estatal de empresas, centros e instituciones comprometidas con el desarrollo de la FP Dual en España, impulsada por la Fundación Bertelsmann, conjuntamente con la Fundación Princesa de Girona, la CEOE y la Cámara de Comercio de España.

El III Foro de la Alianza para la FP Dual reúne en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València a más de 300 participantes de empresas, centros e instituciones interesados en el modelo dual.

Entre otras cuestiones, el en foro se abordará la especialización competitiva y la FP Dual; los casos de éxito de este modelo en pymes; el desarrollo del sistema en la Comunidad Valenciana; los aprendizajes desde el punto de vista internacional; las principales barreras de su implantación en España; los indicadores de calidad de la modalidad; el papel de la dual como estrategia de inserción laboral, y además dará voz a estudiantes formados en el modelo dual.

PUBLICIDAD