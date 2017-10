El propósito de una organización y el ambiente colaborativo como herramientas de atracción de talento según 22.000 universitarios en España

La creciente escasez de talento así como los cambios frecuentes en los ecosistemas empresariales y laborales son dos de los retos importantes que afrontan las organizaciones hoy en día. Quienes logren ajustar su oferta de valor como empleador de tal manera que puedan satisfacer las expectativas de un colectivo cada vez más grande de Millennials y de la Generación Z que acceden al mercado alcanzarán ventajas competitivas. ¿Qué papel juegan los ambientes colaborativos y los buenos propósitos de empresa en la atracción y compromiso del talento joven? ¿Cómo evalúan los jóvenes una organización como lugar ideal para trabajar? En este resumen nos centramos en algunos datos de la encuesta universitaria Universum Most Attractive Employers (España 2017) que revela las empresas más atractivas para trabajar y las preferencias de los jóvenes españoles.

Sabemos ya que los Millennials (nacidos a partir de los años ochenta) y la Generación Z (nacidos a partir de los años noventa) pronto conformarán más de dos terceras partes de la fuerza laboral. Sabemos también que serán ellos y ellas quienes lideren las organizaciones del futuro de la mano de otros profesionales ya activos (en su mayoría provenientes de la Generación X). ¿Qué nos dicen los nuevos profesionales sobre lo que buscan en un empleador y lo que les motiva en sus carreras?

Aportar valor a sus carreras y su entorno a través de empresas con un propósito inspirador

La encuesta Universum Most Attractive Employers Spain (la cual contó con 22.000 participantes en 2017) revela que los universitarios españoles buscan entre otras cosas el que las organizaciones donde desean trabajar cuenten con un propósito inspirador. Los estudiantes de ciencias naturales, salud, y humanidades muestran mayor interés por el propósito organizacional que quienes estudian derecho, ciencias empresariales, y carreras técnicas según el estudio realizado este año. En promedio, 1 de cada 4 participantes en la encuesta de España señala que el propósito de la organización es una de sus prioridades a la hora de elegir un lugar para trabajar (es además de mayor importancia para las mujeres [25%] que para los hombres [21%]). La encuesta revela también que existen grupos similares de empresas y organizaciones donde los universitarios más creen encontrar buenos propósitos. Según los estudiantes de humanidades, derecho e ingeniería/IT, 3 de las 10 empresas y organizaciones donde más creen encontrar un propósito que les inspire son españolas (ONCE, Grifols, y bq).

El trabajo en equipo y el propósito: herramientas para comprometer al talento con la organización

El proceso mental de elegir dónde trabajar está sujeto a dos ejercicios de evaluación separados pero a su vez relacionados; 1) un ejercicio emocional y 2) una evaluación racional. En su etapa inicial, la relación emocional con una marca u organización lleva a intuir cómo sería trabajar para ella en base a una serie de suposiciones, asociaciones, o directamente según la experiencia (propia o ajena) que hayamos tenido con ella. Es por eso que con frecuencia (en particular en España) existe una correlación alta entre las organizaciones con marcas de consumidor muy conocidas y su rendimiento en los monitores de lugares ideales para trabajar. Tendemos a presuponer que aquellas organizaciones que reconocemos o cuyas marcas nos gustan son también sinónimo de lugares interesantes para trabajar, independientemente del nivel de conocimiento adquirido alrededor de su oferta de valor real como empleador. Allí nace la importancia de la gestión del 'Employer Branding'.

El propósito que persigue una organización es un primer paso importante para dar forma a esa relación emocional e intuitiva entre la marca de una organización y las personas que busca atraer o comprometer. Así, la primera respuesta que ha de contestar cada organización para lograr identificar y diferenciar su marca como empleador es: "¿qué papel juego yo como organización en nuestro entorno y por qué soy importante?".

El identificar de manera clara, diferenciante, y sincera ese 'propósito mayor' que persigue una organización y el impacto que genera en su entorno es una de las claves para construir una relación emocional fuerte entre la marca y los candidatos que busca atraer. Es de especial importancia para aquellas empresas que no cuentan con un portafolio de servicios o productos 'mainstream' ya reconocidos y deseados por el mercado. El carácter intuitivo y emocional de la evaluación de organizaciones se refleja en el contexto de la encuesta Universum Most Attractive Employers en los rankings de empresas preferidas para trabajar. Muchas marcas en las primeras posiciones representan para los jóvenes empleadores más que todo de carácter aspiracional.

Pasada la etapa intuitiva y emocional, la mayoría de candidatos llevarán a cabo un ejercicio de evaluación de organizaciones donde les gustaría trabajar desde un punto de vista más racional. Uno de los errores frecuentes que cometen las organizaciones al intentar perfilarse como lugares ideales para trabajar es que fundamentan el valor de su marca en atributos relacionados únicamente con el proceso racional de evaluación y olvidan contestar a la (primera) pregunta intuitiva sobre su propósito. Durante esta segunda etapa racional, la calidad de la 'Employer Value Proposition', EVP, o propuesta de valor como empleador juega un papel importante en los niveles de atracción y compromiso de candidatos apropiados para la empresa. Mediante un ejercicio de diagnóstico interno satisfactorio y comparable con las expectativas del talento externo que se busca atraer, las organizaciones pueden segmentar su mensaje de marca de forma detallada y diferencial. La EVP ayuda a los distintos candidatos a entender lo que la empresa les puede ofrecer y las necesidades que le puede ayudar a cubrir; financieras, profesionales, sociales u otras. Asimismo, la EVP permite identificar lo más valioso de la oferta de valor como empleador en cada empresa, comprobarlo internamente previo a su comunicación, y fundamentar de manera efectiva los mensajes que se transmitirán a los candidatos relevantes para cada organización. La diferencia entre una EVP buena y una EVP excelente es que la primera se construye a través de un modelo "ad-hoc" que se enfoca únicamente en aspectos internos y en ocasiones sesgados de la empresa. Una EVP excelente logra comparar de manera neutral la realidad interna en una empresa con métricas relevantes que caracterizan al ecosistema externo en el que navega y al colectivo que busca atraer hoy y en un futuro; entendiendo por qué prefieren unas empresas y no otras y qué hace de cada organización algo diferente a las demás. "Evitemos el 'café para todos' en nuestra marca de empleador. Las conclusiones del estudio de Universum refuerzan la importancia de segmentar y adaptar los mensajes y oferta valor (EVP) a los candidatos y empleados. Tengamos en cuenta su formación y su género, entre otras variables (edad, nacionalidad, cultura ) para entender y responder a sus intereses y aspiraciones", sugiere Almudena Rodriguez Tarodo, asesora y profesora de 'employer branding' (Employer Branding Academy).

Trabajo en equipo y ambientes colaborativos

La encuesta española revela también que los hombres dan mayor importancia al trabajo en equipo que las mujeres (el 26% de los hombres y el 21% de las mujeres seleccionan este atributo como prioritario a la hora de elegir un empleador). Las diferencias más grandes de interés por los ambientes colaborativos al comparar hombres y mujeres se registran en los colectivos que estudian humanidades y ciencias empresariales. Por el contrario, ambos sexos priorizan en igual medida el trabajo en equipo al estudiar las respuestas de quienes estudian derecho. Los universitarios señalan también aquellas empresas donde con mayor frecuencia creen que encontrarán un ambiente de trabajo en equipo. Quienes estudian ciencias empresariales, ingeniería/IT y humanidades eligieron entre otras a las españolas Damm, everis, Grifols, Mahou-San Miguel y a varios medios de comunicación dentro del top 10 de empresas más asociadas con esta característica como empleador. "En Atresmedia impulsamos el trabajo en cooperación de varias maneras: haciendo programas de formación en los que las personas conocen lo que hacen el resto de personas de la Empresa, fomentando una cultura que permite salir de la zona de confort y arriesgarse con ideas y proyectos a la manera de un emprendedor y siendo capaces de crear un entorno de trabajo agradable y retador como lo reconocen diferentes premios de Employer Branding", comenta Lucio Fernández, Director de Recursos Humanos del Grupo Atresmedia.

Las firmas de servicios profesionales (en particular las 'big 4'), consultoría de gestión ('management consulting'), y varias dentro del campo de la tecnología son también algunas de las más asociadas por los universitarios españoles con empresas que ofrecen un ambiente de trabajo colaborativo. Algunas como EY, Accenture y McKinsey & Co. obtienen altas valoraciones alrededor de este atributo según los estudiantes de líneas comerciales así como los perfiles técnicos. "Para EY los espacios colaborativos se han convertido en una 'máxima', donde se fomenta el compartir conocimiento y el trabajo en equipo. En nuestra nueva sede hay una gran variedad de espacios donde los profesionales pueden elegir cada día donde y con quién sentarse, en función del tipo de trabajo que vayan a realizar o de las necesidades que puedan tener. Esta flexibilidad te permite conocer a mucha más gente, ser más eficiente y sobre todo compartir con los compañeros tu 'know-how' y/o aprender de ellos", señala Rocío Rodríguez Caballero, Senior Manager Talent Team en EY.

Los estudiantes con perfiles técnicos en gran medida suponen que las empresas dentro del campo de la tecnología son lugares de trabajo colaborativos. El 68% de los estudiantes que seleccionaron a everis como favorita para trabajar dicen identificar a la empresa como un espacio de trabajo en equipo; uno de los puntajes más altos del estudio. "En everis somos una familia que empieza cada día con ilusión y con ganas de hacer del día el mejor, compartiendo lo que hacemos y colaborando por un objetivo común. ¿Cómo lo conseguimos? La base de nuestro modelo es la cercanía, el 90% de nuestros profesionales valora positivamente el ambiente de trabajo. Fomentamos acciones donde lo fundamental es la integración, la diversión y el reconocimiento, con el proceso de Onboarding, aniversarios, fiestas de verano, eventos lúdicos de diferentes unidades de negocio, everclubes y fomentando una cultura flexible a través de políticas de teletrabajo y flexibilidad horaria. El poder vivir así nos hace únicos", comenta Zobeida Duben Pérez, Head of People Development de everis en Madrid. También el 68% de quienes seleccionaron a Altran eligen el ambiente de trabajo en equipo como algo que creen caracteriza a la empresa. "Las nuevas circunstancias del mercado, las nuevas tecnologías y la mentalidad de los profesionales que se están incorporando a nuestro sector hacen que necesariamente se tenga que valorar nuevas formas de organización en el trabajo y la inclusión de medidas que hasta ahora eran menos comunes relacionadas con la flexibilidad, el entorno laboral abierto y los modelos colaborativos de desarrollo profesional. En ese contexto no se puede entender nuestra actividad si no se desarrolla desde una perspectiva de trabajo en equipo donde las actividades y proyectos se producen de manera ágil, promovida desde la dirección e impulsada en todas las direcciones. El que cada uno de nuestros profesionales desarrolle un rol que cambia en función del proyecto o de la actividad, donde la autoridad queda marcada por el conocimiento y el expertise, facilita el engagement o compromiso de nuestras personas", opina Alicia Sánchez, Directora de Recursos Humanos y Comunicación en Altran. Google según los estudiantes de ciencias empresariales y humanidades así como Grifols según los perfiles técnicos se sitúan en la primera posición de las empresas más asociadas con trabajo en equipo en la encuesta Universum Most Attractive Employers España 2017 donde participaron universitarios de 52 centros de estudio. Además del estudio español, Universum revela cada año la opinión sobre las empresas de más de un millón de jóvenes en más de 50 países. La empresa, especializada en el campo del Employer Branding y el desarrollo de propuestas de valor como empleador (EVP), revelará en pocas semanas las empresas más atractivas en Europa.

PUBLICIDAD