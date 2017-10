"En diez años no vamos a tener suficientes médicos para cubrir las necesidades del sistema sanitario"

IMF Business School ha celebrado esta mañana una jornada sobre el sector de la salud y los desafíos que suponen la incorporación de nuevas tecnologías.

"En un plazo de diez años no vamos a tener suficientes médicos para cubrir las necesidades del sistema sanitario. No hay profesionales, no los va a haber y tenemos que ver qué nos inventamos". César Pascual, director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, se sirvió de este par de frases para la apertura de la Jornada denominada 'El sector de la salud: un nuevo desafío para la incorporación de nuevas tecnologías', celebrada esta mañana en la sede madrileña de IMF Business School.

Y hablando de tecnologías, Pascual aseguró que son ellas las responsables de las innovaciones con mayor impacto en los últimos 25 años, con ejemplos como los hospitales de día y la cirugía ambulatoria. "La gran innovación ahora va a venir de la mano de la salud digital", explicó. Innovaciones disruptivas que tienen que ver con unas tecnologías de la información que cambian una relación entre paciente y facultativo que hasta hace nada era asimétrica. Innovaciones que afectan al propio ejercicio de los profesionales del sector sanitario. "Estamos a un paso de que un ordenador le pregunte a un médico por qué pone determinado tratamiento", aseguró. ¿Ciencia ficción? No, más bien la suma de inteligencia artificial, robótica y nanotecnología. "Al ritmo que vamos a lo mejor en 25 años no hay hospitales", concluyó.

La jornada continuó con más declaraciones, como la de Baltasar Lobato, socio de EY (Health & Life Sciences) y director del Máster en Salud Digital de IMF Business School, que aseguró rotundo: "El sistema sanitario español a medio plazo no es sostenible, con una población envejecida que se cronifica y un sistema que piensa más en los enfermos agudos que en los crónicos".

A continuación, se celebró una mesa redonda moderada por Jaime del Barrio, presidente de la Asociación Profesional Salud Digital, y en la que participaron Julio Lorca, director de Desarrollo en DKV Seguros Médicos, Ángel Blanco, director de Organización, Procesos y TIC en Quirónsalud; Juan José Borrallo, CEO y fundador de empresas relacionadas con el sector de la salud, Óscar Gil, senior manager de Healthcare & LifeSciences de EY, y Baltasar Lobato.

