Droniberia presente en la atracción de talento y la innovación junto con CEIM y la Fundación General CSIC

El secretario general de Droniberia, José Antonio Álvarez, moderó las jornadas organizadas por CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE y la Fundación General CSIC (FGCSIC) sobre "La Situación actual del talento joven investigador y su impacto en la economía española".

Droniberia, primera Asociación de Empresas de Drones de España, modera la jornada sobre "La Situación actual del talento joven investigador y su impacto en la economía española", organizada por CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE y la Fundación General CSIC (FGCSIC). En dicho evento, se analizó la situación de los jóvenes científicos en nuestro país y la repercusión que está teniendo en nuestra economía, así como en el desarrollo de nuestras empresas.

El encargado de inaugurar el encuentro fue el secretario general de CEIM, Miguel Garrido, y el director general de la FGCSIC, Miguel García Guerrero. Algunos de los temas a tratar fueron la situación de la I+D+i y del talento joven investigador, una Red mundial de talento joven investigador con impacto socioeconómico en España (IMFAHE), las nuevas perspectivas internacionales, el impacto y la importancia de la investigación para el sector empresarial, la colaboración público-privada en investigación (ComFuturo) y la concienciación y resultados en la apuesta por la investigación como estrategia empresarial. Algunos de los participantes fueron Ana Fernández-Zubieta, Observatorio de Investigación e Innovación (RIO) de la Comisión Europea; Joaquín López Herraiz, director de la Fundación International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education (IMFAHE); Jesús Martín Sanz, presidente de la Comisión de Innovación y Sociedad de la Información de CEIM y José Antonio Sacristán, director médico de Lilly España.

Por otro lado, Droniberia, única asociación con un peso específico en la sociedad para cambiar la reglamentación e influir en las instituciones, ha sido invitado a las comisiones organizadas por AESA para contribuir a crear una reglamentación que regule el sector ya que, la ley que regula el tráfico aéreo no tripulado en España es de 2014 y ésta incluye sólo a los usuarios de Drones de menos 25 Kg que vayan a realizar trabajos técnicos o científicos, es decir, para el uso profesional de Drones. "Esto es importante porque, para el uso recreativo de Drones, no existe una normativa exacta. Más bien una serie de recomendaciones que hace a AESA mientras llega la nueva ley de RPAS (Drones) para usos recreativos. Pero esto no quiere decir que la normativa permita su uso en cualquier espacio. De hecho, no está permitido volar un dron en zonas en las que viva gente. Como ciudades, pueblos o cualquier otro lugar habitado o en el que haya personas reunidas. Tampoco es posible hacerlo en lugares en los que el espacio aéreo está controlado", explica Álvarez, secretario general de Droniberia.

Droniberia está inscrita como organización sectorial en la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), cuenta con 13 socios fundadores y un presidente de relevancia en el sector: Francisco Cal Pardo. Ingeniero Industrial, Licenciado en Ciencias Económicas y Máster en Organización Industrial y Administración de Empresas ha ocupado importantes cargos en las principales empresas públicas del país como AENA o RENFE, en otras de carácter privado como Grupo Unión FENOSA o Tecniberia.

