Dos nuevos títulos de Ingeniería de Mondragon Unibertsitatea obtienen el sello europeo de alta calidad para la enseñanza en ingeniería

Mondragon Unibertsitatea recibió ayer por la tarde el sello internacional de calidad en el ámbito de la Ingeniería denominado EUR-ACE® concedido por la Red Europea para la Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería, ENAEE. La universidad recibió esta prestigiosa acreditación por dos nuevos títulos de Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto e Ingeniería en Organización Industrial. Se trata de la única universidad vasca poseedora de títulos de ingeniería avalados por esta red europea que se encarga de evaluar títulos de grado de Ingeniería o máster según estándares definidos contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior.

La primera del Estado

Estas dos titulaciones se suman a la de Ingeniería Mecánica, que obtuvo el sello EUR-ACE® en 2014, convirtiendo a Mondragon Unibertsitatea en la primera universidad (en Euskadi sigue siendo la única) en obtener este prestigioso certificado europeo tanto en Euskadi como en el Estado, en este caso junto a la Universidad Carlos III de Madrid.

El sello EUR-ACE® es un certificado concedido por una agencia autorizada por la European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE) a una universidad respecto a un título de Ingeniería de grado o máster evaluado según una serie de estándares, de acuerdo con los principios de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Esta certificación, reconocida internacionalmente, facilita tanto la movilidad académica como la profesional al permitir identificar programas de ingeniería de alta calidad en Europa y más allá de sus fronteras.

La acreditación EUR-ACE® es gestionada en España por ANECA (www.aneca.es), actor principal en el proceso de renovación de la acreditación de títulos, junto con el Instituto de la Ingeniería de España (IIE), (www.iies.es), como una de las instituciones más representativas de la profesión de ingeniero.

