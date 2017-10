EL Grupo CEF.- UDIMA presente en el QS World Grad School Tour junto a las mejores escuelas de postgrado del mundo

El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) serán dos de los centros formativos invitados a participar en el QS World Grad School Tour, la feria internacional líder en información sobre programas de máster y doctorados, que se va a celebrar en Madrid el próximo 10 de octubre.

Estos encuentros internacionales reúnen a las principales universidades y escuelas de postgrado de Norte América, Asia, Latinoamérica y Europa y en ellos dan a conocer la oferta formativa de postgrado que se ofrece en cada país. Los asistentes tienen la oportunidad de conocer y hacer preguntas a los directores de admisión de las mejores universidades y escuelas de postgrados del mundo, para seleccionar aquellos programas de máster y doctorado que más se ajusten a sus intereses.

Para los responsables del CEF.- y la UDIMA "No es frecuente reunir en un único lugar a más de 30 centros formativos presentando sus programas, por lo que para el Grupo CEF.- UDIMA es un honor estar presente y supone una gran oportunidad para dar a conocer nuestros programas y competir en pie de igualdad con los prestigiosos centros formativos concurrentes".

Además del Centro de Estudios Financieros (CEF.-) y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) se darán cita instituciones locales e internacionales, entre ellas algunas de las más prestigiosas universidades y escuelas de negocio del mundo. Algunos de los participantes son: Bath Spa University, Bocconi University, ESMT European School of Management and Technology, Hult International Business School, IE Business School, King Abdullah University of Science & Technology, Loughborough University Business School, SKEMA Business School, The University of New South Wales, UCL (University College London), Universidad Rey Juan Carlos, University of Kent, University of Limerick, Universitá Cattolica del Sacro Cuore, Warwick Business School y muchos más.

En la misma, los participantes podrán conocer de primera mano, los procesos de admisión, tipos de financiación, así como las becas que las instituciones ofrecen a los candidatos. Previamente a la feria, se ofrecen seminarios informativos en los que los directores de admisión asesoran y resuelven las dudas que puedan tener los asistentes.

Por su parte Peter MacDonald, Director del World Grad School Tour ha comentado "Las oportunidades en el mercado de la educación de postgrados siguen presentes y en aumento. Y no hay mejor manera de saber en qué consiste, que entrevistarse cara a cara con los directores de admisión de las universidades."

La asistencia es gratuita registrándose aquí.

