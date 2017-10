Masterclass: Realidad Virtual y Mixta, el mercado soñado que ya está aquí

ICEMD, El Instituto de la Economía Digital de ESIC Business & Marketing School, organiza la masterclass Realidad Virtual y Mixta, el mercado soñado que ya está aquí, para mostrar cómo es el ecosistema de hardware y software que conforma la actualidad de las empresas, y el que viene a tres cuatro años vista.

Durante la masterclass se realizará un recorrido por la historia de las tecnologías inmersivas y se darán a conocer las principales tendencias que están por llegar en los próximos años gracias a la mejora de la tecnología relacionada con la realidad virtual y mixta a nivel negocio.

Igualmente, se analizará la evolución de negocio que está teniendo el sector dentro de prácticamente todos los mercados: entretenimiento, educación, salud, información, cultura, ingeniería con casos reales de empresas nacionales e internacionales. Y se anticiparán los siguientes pasos que vendrán en las próximas oleadas tecnológicas relacionadas con la realidad virtual y mixta a nivel negocio y cambios estructurales en las empresas debido a la transformación que están ya haciendo en departamentos de marketing, comercial, recursos humanos, etc.

Por último, se analizará la trayectoria de New Horizons VR desde su origen: errores, cambios, aciertos y giros inesperados; y se mostrarán casos reales de realidad virtual y mixta realizados por New Horizons VR para clientes de la talla de: Disney, Ferrari, Movistar, Orange, y El País, entre otros.

Edgar Martín, CEO, director creativo de New Horizons VR y profesor de ICEMD será el encargado de impartir esta masterclass. New Horizons VR, es pionera en este nuevo mercado. En la actualidad trabaja con más de 42 marcas. En su primer año y medio de vida ha facturado 2.8 Millones de euros y ha sido galardonada con 4 premios internacionales, Lovie Awards y Google best App entre otros. Sus principales clientes son: Ferrari, Orange, Mini, Telefónica, El País, Iberdrola, Licor 43, Ramón Bilbao, Disney, Santander, Seur, Solán de Cabras

Esta masterclass tendrá lugar el próximo 4 de octubre en la sede de Pozuelo de ESIC Business & Marketing School, en horario de De 18:30 a 20:30

