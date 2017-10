García-Margallo: "Hemos minusvalorado el riesgo en Cataluña"

José Manuel García-Margallo, ex ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, asistió el viernes a la apertura del nuevo curso de la Universidad Nebrija e hizo un análisis de la situación que atraviesa España con el referéndum que Cataluña ha llevado a cabo al margen de la legalidad.

Para el ex ministro la situación a la que se ha llegado es fruto de la falta de diálogo previo y no haber dado la importancia necesaria al malestar catalán: "hemos minusvalorado el riesgo en Cataluña, no estuvimos suficientemente enérgicos en el anterior referéndum", aseguró García-Margallo.

El ex ministro afirmó que "estamos asistiendo a algo más que un golpe de Estado porque se quiere negar la Constitución" y explicó que el éxito de este "golpe de Estado" será catastrófico para España, pero también para Cataluña. Haciendo referencia a la situación en la que quedaría una Cataluña independiente frente al resto del mundo, García–Margallo dejó claro que "no sería reconocida por casi ningún Estado y saldría automáticamente, y sin posibilidad de entrar, en Naciones Unidas por ser una secesión ilegal". Tampoco sería buena su situación dentro de la Unión Europea: "Tendría que ponerse a la cola de los Estados para poder entrar en la Unión Europea y no cumpliría los requisitos para entrar", dijo García-Margallo.

Por otro lado, la situación económica de Cataluña quedaría devastada por una deuda pública que arrastrarían y "su nueva moneda sufriría una devaluación. Sin acceso al comercio exterior no podría pagar la deuda" según palabras del el ex ministro.

Para García-Margallo, uno de los grandes problemas es que esta realidad a la que se enfrentaría Cataluña no ha sido informada a los catalanes que votaron el pasado domingo por lo que no pueden analizar la realidad y obrar en consecuencia. "Habrá que convencerles de que estar en España y en Europa es un buen negocio", concluyó el ex ministro.

