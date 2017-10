Los profesores españoles que quieran optar al 'Nobel de Educación' pueden presentar su candidatura hasta el 8 de octubre

Los profesores españoles que quieran optar al Global Teacher Prize 2018, conocido como el 'Nobel de Educación' y dotado con un millón de dólares, tienen hasta el próximo domingo 8 de octubre para presentar su candidatura.

David Calle, el docente español que quedó entre los 10 finalistas del en la edición de 2017, ha instado a los profesores de toda España a postularse antes del cierre de presentación de candidaturas para la de 2018.

"Necesitamos grandes profesores que fomenten grandes mentes. De lo contrario, jamás atajaremos los problemas del mundo. Si no se respeta a los profesores, los niños no los escucharán, los padres no los respaldarán y las personas de mayor talento seguirán sin considerar la enseñanza como una alternativa profesional gratificante", señala Calle en un comunicado de Varkey Fundation.

Por ello, insta a los docentes españoles a presentar sus proyectos al Global Teacher Prize con el objetivo de "ayudar a ensalzar la labor de los mejores profesores de España". El 21 de junio de 2017 se abrió plazo de solicitudes para este premio, el mayor de su clase en educación, que se encuentra ya en su cuarta edición. Las candidaturas pueden presentarse en www.globalteacherprize.org.

El premio está abierto para profesores en activo que impartan sus clases a alumnos en enseñanza obligatoria o que tengan entre cinco y dieciocho años. Los profesores que impartan clases a tiempo parcial también pueden participar, al igual que profesores de cursos online. El premio está abierto a docentes de cualquier tipo de escuela y, con arreglo a la legislación local, de cualquier lugar del mundo

Los profesores que postulen o sean nominados tendrán opción de ser uno de los 50 candidatos preseleccionados y sus historias podrán ser publicadas, "con lo que se ayudará a elevar el nivel de respeto de la profesión", según Varkey Fundation. La profesora canadiense Maggie MacDonnell se alzó con el galardón en la edición de 2017, celebrada el pasado marzo.

De entre todos los candidatos, se preseleccionarán 50, que, previsiblemente, se anunciarán en diciembre de 2017, de los que quedarán diez, que se espera sean anunciados en febrero de 2018. El ganador será elegido por la Global Teacher Prize Academy. Los finalistas volarán a Dubái para asistir a una ceremonia que tendrá lugar en el Global Education and Skills Forum en marzo de 2018, donde se anunciará públicamente el ganador.

