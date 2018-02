Líderes en la defensa de la responsabilidad

Alfonso de Salas, presidente editor de Editorial Ecoprensa.

ElEconomista llega a su duodécimo cumpleaños en un contexto económico favorable. La eurozona creció en 2017 a su nivel más alto de la última década, y las principales potencias se encaminan a repetir en 2018 el crecimiento concertado que lograron el año pasado, algo no visto desde 2007. La actualidad, no obstante, no deja de suministrar hechos noticiables, y con ellos nuevos desafíos y preocupaciones.

En el caso del periodismo, el reto sigue siendo afianzar un modelo de negocio perdurable, y en este afán el auge de las noticias falsas no sabemos aún si será un obstáculo imponente o un colaborador inestimable. En efecto, el buen momento que parecen atravesar los hechos alternativos subraya la importancia de los diarios para poner en claro la realidad y desbrozar todo lo que sucede hasta dar con los hechos concretos, sin apellidos.

La creciente influencia de la mentira, difundida por webs periodísticas solo en la superficie y condicionadas por intereses espurios, da la medida del trabajo que los medios rigurosos tenemos por delante. Máxime cuando la desinformación, lejos de ser un mero inconveniente, tiene consecuencias serias para toda la sociedad: sus efectos en los procesos electorales han quedado patentes en los últimos años.

Así, elEconomista afronta 2018 renovando su propósito fundacional de ofrecer a la ciudadanía una información económica veraz, rigurosa y asequible a todos. Tal propósito entronca con una aspiración antigua del periódico y que sirve de leitmotiv de este número especial que publicamos con motivo de nuestro aniversario: el Buen Gobierno. A falta de una definición canónica, puede decirse que el concepto comprende todas aquellas prácticas que permiten a empresas, organizaciones y gobiernos lograr sus objetivos de la forma más eficiente y responsable.

elEconomista no ha dejado de promover la transparencia y la rendición de cuentas de todos los actores que intervienen en los asuntos económicos. A lo largo de estos 12 años, cuestiones como la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa se han convertido en piezas clave de la estrategia de toda compañía. En paralelo a nuestra labor informativa, Editorial Ecoprensa ha tomado partido con iniciativas pioneras, como el registro, en 2016, de su huella de carbono.

Ese mismo año impulsamos el especial anual sobre sostenibilidad más ambicioso de la prensa española, con un objetivo doble: promover la adopción de políticas respetuosas con el medioambiente y mitigadoras del cambio climático, y recoger los numerosos esfuerzos de las empresas españolas en este ámbito, que a menudo las han convertido en líderes de su sector. También, en mayo de 2017, lanzamos la revista digital Buen Gobierno y RSC, que aplica el rigor informativo de elEconomista a esta parcela decisiva de la actualidad.

Como ven, no escasean las razones que justifican la vigencia del periodismo, y elEconomista prueba que, con esfuerzo, talento y buen hacer, el éxito está al alcance, un año más. 15,1 millones de lectores -de los que 4,2 millones proceden en América- nos avalan.

