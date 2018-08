El euro sube frente al dólar ante el buen dato de confianza empresarial en Alemania

El euro sube con intensidad frente al dólar, que sigue presionado por los comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y tras conocerse la notable mejora de la confianza empresarial en Alemania en agosto.

La moneda única se cambia por 1,1674 dólares, frente a los 1,1628 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el tipo de cambio de referencia del euro en 1,1633 dólares.

El dólar bajó la semana pasada después de que Powell dijera que la economía estadounidense no se está sobre calentando y que la inflación no se acelera, por lo que no ve urgente subir los tipos de interés de forma agresiva, por encima del rango entre el 2,75 y el 3%, según analistas.

Powell comentó también (una vez más) que es apropiada una subida gradual de los tipos de interés.

El mercado ha descontado que la Fed subirá el precio del dinero en septiembre, pero estos comentarios han incrementado la incertidumbre sobré el incremento que se espera acometa en diciembre y desencadenado ventas de dólares.

La confianza empresarial subió "notablemente" en agosto en Alemania, la primera subida desde noviembre de 2017, por la mejora de la valoración actual y de las perspectivas para los próximos seis meses, tras una tregua en el conflicto comercial con EEUU.

Hay dos razones principales del aumento del optimismo en las empresas en Alemania: una distensión en la disputa comercial entre la Unión Europea (UE) y EEUU las últimas semanas y la mejora de las perspectivas de comercio global, comenta el economista de UniCredit Thomas Strobel.

La banda de fluctuación del euro frente al dólar osciló hoy entre 1,1593 y 1,1686 dólares.