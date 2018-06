El reventón del bitcoin se acerca cada vez más al pinchazo de las 'puntocom'

El meteórico ascenso del bitcoin el año pasado hizo que muchos analistas lo consideraran una de las mayores fiebres especulativas de la historia. Incluso el Banco Central Europeo lo llegó a catalogar como la mayor burbuja de todos los tiempos. Tal y como habían vaticinado expertos y organismos, la caída de la criptomoneda está ayudando a consolidar a este activo en los anales de las burbujas financieras que se recordarán para siempre.

Con una caída del 70% desde máximos de diciembre tras rozar los 20.000 dólares, el desplome que acumula el bitcoin se acerca cada vez más al que sufrió el índice Nasdaq Composite del 78% tras el estallido de la burbuja de las puntocom. En la sesión presente, esta divisa virtual se mueve en los 5.900 dólares por unidad.

Si bien es cierto que el bitcoin se ha recuperado de grandes debacles en sus pocos años de historia, no queda claro que pueda repetir la hazaña ahora que gran parte del mundo conoce las criptomonedas y ya han decidido si invertir o no. No obstante, los alcistas del bitcoin miran con esperanza a la recuperación que vivió el Nasdaq y dicen que los inversores institucionales representan un grupo masivo de posibles compradores de criptomonedas, pero las preocupaciones regulatorias y de seguridad han mantenido a la mayoría de los grandes gestores de carteras al margen.

"Se necesitará una reversión del mercado antes de ver a los institucionales prestando atención al bitcoin", asegura Peter Smith, máximo responsable de Blockchain, que introdujo una plataforma de criptonegociación para inversores profesionales el jueves, en una entrevista con Bloomberg Television.

El bitcoin se mueve este viernes en los 5.900 dólares, el nivel más bajo desde noviembre, según los precios de Coindesk. Hay que recordar que a finales de 2017 estuvo a punto de alcanzar los 20.000 dólares por unidad. Aún así, otras monedas como Ether y Litecoin han caído todavía más, mientras que la capitalización conjunta de todas las criptodivisas que maneja la web especializada CoinMarketCap.com ha caído hasta los 236.000 millones de dólares, muy por debajo de los 800.000 millones de dólares que alcanzó este mercado en su punto máximo.

Los ataques informáticos a dos plataformas de Corea del Sur y una campaña de regulación por los organismos competentes en esta materia en Japón han lastrado el ánimo en las últimas semanas. Los reguladores de todo el mundo han incrementado la vigilancia y las opiniones sobre las criptomonedas ante la preocupación de que se conviertan en la herramienta más útil para actividades ilícitas como el blanqueo de dinero, la manipulación del mercado y el fraude.

Las criptomonedas menos conocidas han sido las más afectadas. Dead Coin, una web especializada en desvelar las vergüenzas de estos activos, ha compilado una lista de alrededor de 800 monedas que prácticamente no valen nada a día de hoy.

Esto es lo que ha ocurrido hasta el momento. El bitcoin ha sido una burbuja que ha estallado con fuerza, pero su precio sigue estando en niveles considerables. Siendo todo lo anterior cierto nadie sabe si esta divisa u otra similar serán el dinero del futuro.