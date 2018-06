BiS: la expansión del bitcoin y otras criptodivisas puede colapsar móviles, ordenadores e internet

Tarde o temprano la gente lo cogerá



Una moneda no es un activo, sino una relación de valor con algo. Un activo es un depósito bancario, una casa, una acción etc. Una moneda es simplemente una relación.



Una moneda tiene valor cuando la gente cree en su valor y en un valor estable.



Sus dos funciones fundamentales son 1) la intermediación de bienes y servicios 2) la intermediación de ahorro e inversión .. prestar dinero de acreedores a deudores.



Cuando una moneda es tán volátil. No sirve ni para uno ni para otro.



Los estados se han esforzado mucho en tener información fiscal sobre activos para sus residentes. No van a ceder todo ese terreno a las criptomonedas de la noche a la mañana.



Los bancos, a su vez, no van a ceder la intermediación de crédito tan alegremente.



Ya hemos visto burbujas como la del dot com de los años 90....o las inmobiliarias siguientes...



Nada nuevo bajo el sol.



(ya de los aspectos de consumo energetico.. pues otra)