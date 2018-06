¿Fin al programa de compras del BCE? El euro repunta frente al dólar y toca máximos de dos semanas

El euro no vale ni 10 centavos de dólar...



No tiene respaldo, eficiencia, destino, juventud, tecnología, energías, alimentos, nación, país, pueblo que lo sostenga...



Una creación de especuladores...



Que ha hecho muy ricos, e inmunes a las leyes a pocos... y quebrar a la mayoría !!!



Paro, burbujas, endeudamiento mayúsculo, falta de competitividad, estancamiento económico... son los méritos del euro .



No lo ve...



Quien no quiere verlo !!!



.