El jugador del Bayern de Munich James Rodríguez lanza su criptomoneda para impulsar su valor de marca

El jugador colombiano del Bayern de Munich James Rodríguez, ganador de la Bota de Oro en el Mundial de Fútbol de 2014, ha firmado un acuerdo con la plataforma de blockchain SelfSell para lanzar su propia criptomoneda como nuevo vehículo para resaltar su valor de marca y construir relaciones más sólidas con sus fans.

De esta manera, el 'JR10 Token', que lleva el nombre del exjugador del Real Madrid estará disponible para su precompra a través de la 'app' de SelfSell a partir del 27 de mayo.

James se convierte así en el primer jugador de fútbol internacional activo en ofrecer este servicio, entrando así en el mundo del blockchain a través de su propia moneda criptográfica. Este anuncio se produce cuando el jugador se prepara para el Mundial de Fútbol de 2018.

Según SelfSell, los beneficiarios de los 'JR10 Tokens' pueden disfrutar de privilegios exclusivos, desde la compra de souvenirs de James, participar en reuniones de clubs de fans o incluso unirse al proceso de crecimiento del futbolista a través de la 'app'.

Al lanzar su criptomoneda, James se convertirá en creador de su propia marca y podrá controlarla. "Es una forma nueva de construir la imagen de marca personal de James, gracias al blockchain", comenta el fundador de SelfSell, Li Yuan.

Además, al lanzar la criptomoneda, el jugador estará más involucrado en numerosas actividades dirigidas a su valor de marca, incluida la interacción con sus fans. Incluso, la moneda se puede usar en una variedad de contextos para beneficiar posibles patrocinadores, medios de comunicación, clubs de fútbol u otras partes interesadas, convirtiéndose así en un nuevo motor para hacer crecer el mercado mundial del fútbol.

Con el concepto de "Value yourself, Value Your Future", SelfSell quiere crear la primera plataforma de activos del mundo basada en el ser humano. La compañía considera que las personas deben tener los mismos derechos para lanzar su propia criptomoneda, al igual que lo tiene una empresa, en valor de activos como marca personal, credibilidad personal, potencial personal e ingresos personales.

