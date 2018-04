Del narcotráfico a las criptodivisas: así diseñó el hermano de Pablo Escobar su propia moneda como rebelión contra Bitcoin

Escobar acusa a Washington de forjar Bitcoin para sus intereses

Diet Bitcoin utiliza el mismo código fuente de Bitcoin

Con más de un millar de criptodivisas vendiéndose en el mercado actual -y surgiendo nuevas a cada minuto-, poco nos podría extrañar que el hermano del fallecido jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, se lanzase a esta nueva aventura. "Después de ganar 100 billones de dólares, Roberto Escobar lanza su criptomoneda Diet Bitcoin DDX", clama su slogan.

Roberto de Jesús Escobar ha aprovechado la plataforma de su corporación, Escobar Inc, para desarrollar una moneda virtual que comparte el código fuente de Bitcoin, pero en una versión "más rápida y ligera", según informan desde su web. Para Escobar, se trata de un acto de rebelión contra la Bitcoin, sobre la que acusa al Gobierno de Estados Unidos de estar detrás de su creación en un libro donde explica todos los detalles sobre el origen de su divisa.

Bautizada como Diet Bitcoin (DDX), replica el concepto de su criptodivisa madre de limitar el número de unidades en el mercado, en concreto, un millón. El CEO de la compañía, Daniel Reitberg, declaró a El Financiero que eso constituirá una garantía de que se alcance "un valor muy alto", y subrayó el hecho de que la Diet Bitcoin es actualmente 4.000 veces más barata que la divisa de la que nace.

La sombra de Bitcoin

En Pablo Escobar's Diet Bitcoin, su hermano realiza una impactante denuncia: "Soy la primera persona del mundo, Roberto de Jesús Escobar Gaviria, que clama públicamente que la Bitcoin fue creada por el Gobierno de EEUU. El mundo tiene que despertarse y verlo, pero entonces será demasiado tarde", profetiza. Añade que, cuando el público sea consciente de esta información, la CIA venderá todas sus Bitcoins y provocará el desplome de su valor. "Ésta es una de las razones por las que creo mi propia criptomoneda. Porque cuando esto suceda, el que tenga Bitcoins se quedará con cero. Esas personas que han invertido lo perderán todo. Es la razón para esta rebelión", argumenta.

"Conservad el Etereum, conservad el Tron, conservad el Ripple, conservad la Bitcoin. Ya veréis lo que pasa. Todas ellas se quedarán en nada, casi nada. Pero no mi moneda", insiste Escobar. El hermano del rey del 'narco' explica cómo un día empezó a leer sobre las criptomonedas, y acabó sumido en una gran sorpresa: "Los chicos están creando divisas on line de la nada; están imprimiendo dinero de la nada". Tanto fue su asombro que encargó una investigación de este novedoso producto financiero a su equipo. Pero no fue hasta que un amigo del círculo de confianza de Nicolás Maduro confirmó a Roberto Escobar que Venezuela estaba trabajando en su propia moneda virtual cuando éste vislumbró la opción. "Puede que yo también lance una", le contestó, según su propio relato.

Tres paquetes de 'tokens'

Lanzada hace tres semanas al mercado, los 'tokens' de Diet Bitcoin se venderán en tres paquetes. El primero ya está vendido en su totalidad después de que se ofreciera un descuento del 96% por cada DDX, desde los 50 dólares de la ICO hasta los dos dólares. El segundo paquete puso a disposición de los inversores interesados 300.000 'tokens' por 3,50 dólares cada uno, también con rebaja desde los 100 dólares previstos inicialmente. La venta de este segundo paquete concluirá en un mes exacto. La tercera y última fase lanzará las 400.000 monedas virtuales restantes a un precio de 1.000 dólares cada una.

El hermano del líder narcotraficante, que cumplió penas de prisión por su implicación en el negocio de Pablo Escobar -fue jefe de sicarios en los años 80 y responsable de la logística del cártel-, se ha reconvertido en empresario a través de la compañía creada en 1984 para gestionar y proteger los derechos y riquezas de la familia Escobar. Escobar Inc se presentó en aquel momento como un 'holding' de inversión privada, y a lo largo de su historia ha ido mutando según las necesidades. En los últimos años luchan por proteger el nombre de la familia y su legado, particularmente en lo que respecta a la gestión de derechos y licencias. En 2017 demandaron a Netflix por 1000 millones de dólares por el uso de la imagen de Pablo Escobar en su serie de éxito Narcos, en un sonado caso judicial que aún sigue en trámite.

