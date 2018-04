El euro se acerca a los 1,24 dólares con los avisos de vuelta a la normalidad del BCE

La divisa europea marca máximo de dos semanas

Para el banquero sería el inicio de endurecer la política monetaria

El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y el gobernador del Banco de Austria, Ewald Nowotny, ha indicado que el BCE podría iniciar una subida gradual de la facilidad de depósito, los intereses que aplica a los bancos por dejar dinero en la institución, como primer paso para endurecer la política monetaria. Además, ha subrayado que el banco podría iniciar la retirada del programa de adquisición de deuda este ejercicio. El euro que estaba cotizando estable respecto al dólar repunta y se acerca a las 1,24 unidades. l La historia de éxito de Dinamarca esconde varios riesgos: imitar al BCE puede ser peligroso

El BCE adoptó la medida extraordinaria de aplicar tasas negativas en los depósitos para forzar a los bancos a canalizar las inyecciones de liquidez de dinero fácil que recibían a la economía real. Las entidades preferían depositar el capital al BCE antes de conceder préstamos a empresas y personas. Con la histórica caída de los tipos de interés se había dado la paradoja que los bancos obtenían financiación muy barata del BCE y encima la podían dejar en depósito en las arcas del BCE para obtener una rentabilidad extra.

El BCE se vio obligado a imponer tasas negativas para evitar esta práctica por parte de los bancos comerciales. Para Nowotny , el BCE "no tendría ningún problema con pasar del -0.4% al -0.2% como primer paso" para un endurecimiento de la política monetaria, según recoge Reuters.

El banco austriaco, encuadrado en el ala dura del BCE, cree que el máximo responsable del euro tiene que "tener un enfoque gradual" para comenzar una acción escalonada que termine con la primera subida de tipos desde 2011.

Nowotny ha añadido que el programa de compra de deuda de 2,55 billones de euros se cerraría para finales de este año, lo que allanaría el camino para la primera subida de los tipos.

No es el primer miembro del BCE que sugiere la finalización del Quantitative Easing europeo. El actual presidente del Bundesbank y candidato favorito para suceder a Mario Draghi al frente del BCE, Jens Weidmann, ya ha señalado que si la recuperación económica continúa y la inflación sube, "no hay razón para no terminar el programa de compras este año".

Hasta el propio Draghi ya ha admitido que los estímulos tocan a su fin. Pero el gran debate en el seno de la institución está en el cómo más que en el cuándo. Hay cierto consenso para que sea durante este ejercicio, pero existe la posibilidad de terminarlo abruptamente, a lo que se opone Draghi, o hacerlo de manera gradual, reinvirtiendo los vencimientos de deuda para mantener estable el balance del BCE.

Nowotny es partidario de acelerar la retirada de estímulos y ha argumentado que la rapidez de volver a la normalización de la política monetaria es para "tener un margen de maniobra por si observamos un deterioro en la situación económica". Y ha indicado que los mercados ya están esperando el fin de programa de compras.

