El bitcoin es "la mayor burbuja de la historia" y se propaga como la gripe, según Bank of America

En la actualidad crece la incertidumbre ante la tendencia actual de la criptomoneda Bitcoin, pero a pesar de las continuas bajas de su precio; aumenta la aceptación generalizada en esta criptomoneda. De hecho, existe un sinfín de inversionistas, empresas y países que están adoptando al Bitcoin como criptomoneda, por lo cual se evidencia un futuro brillante y finalmente el precio del Bitcoin reflejará esta realidad. A continuación se describen algunas predicciones sobre el Bitcoin



Según Michael Graham, analista experto en criptodivisas, 2018 será el año en el que las instituciones se sumen a la tendencia de las criptomonedas. Air Paul, CIO de BlockTower Capital, predice que el valor del Bitcoin variará entre los 4.000 dólares y los 30.000 dólares a lo largo de 2018. El gerente de un fondo hedge de criptomonedas BKCM y analista del programa de la CNBC Fast Trader, Brian Kelly, cree que es el mejor momento para invertir en Bitcoins.



A su vez, se sigue invirtiendo en esta criptomoneda, veamos el caso de Alex Sunnarborg, uno de los fundadores de Tetras Capital, a Marketwatch, señala que hay un inversor anónimo que se gastó 344 millones de dólares en Bitcoin entre el 9 y el 12 de febrero, y ha hecho que el valor de la moneda virtual más famosa volviese a recuperar la marca de los 11.000 dólares el 19 de febrero. La identificación de inversor de la moneda virtual es 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64 y su cuenta de Bitcoin pasó de 55.000 a 96.000. Es lo único que se sabe del desconocido.



Del mismo modo, Adam Fischer, de Soros Fund Management, recibió la aprobación interna para comenzar a comercializar monedas digitales, luego de la controversial charla que brindó el magnate en el Foro Económico Mundial de Davos en Enero, donde dijo “que las criptomonedas eran muy volátiles para funcionar como monedas”, lo cual es reportado por Bloomberg, en el momento que están cayendo los precios del Bitcoin, que este personaje declare el interés por las criptomonedas, predice un aumento considerable de las mismas.



En el mismo orden de ideas, existen opiniones positivas acerca del Bitcoin de expertos, uno de los cofundadores de la Fundación Bitcoin, Jon Matonis, ha dicho que “el Bitcoin no es una burbuja. Pero si los mercados y bonos mundiales, que son apoyados por los bancos centrales”, lo cual fue declarado en una entrevista que concedió a Business Insider. “Matonis cree que el mercado pronto será menos volátil cuando grandes bancos entren en el campo de las criptomonedas”.



A su vez, Mark Carney, el presidente del Financial Stability Board (FSB), que reguló el G20 de naciones, y el gobernador del Banco de Inglaterra, dijo “que las monedas digitales no presentan un riesgo para la estabilidad financiera global”. Esto se debe a que posee un mercado relativamente pequeño comparado con el producto interno bruto global.



En el mismo orden de ideas, Corea del Sur y Japón naciones de Asia hacen cada día que el Bitcoin sea más y más útil, haciendo que la adopción del Bitcoin se vuelva generalizada, con tiendas minoristas y e-commerce aceptando como forma de pago la principal criptomoneda.



Un analista financiero y de criptomonedas de Hong Kong hizo una lista de la verdadera adopción de criptomonedas en Japón y Corea del Sur, en donde se puede ver grandes tiendas de tecnologías, hoteles, aerolíneas, kioskos y e-commerces. Lo que perfila que la criptomoneda Bitcoin goce de mayor aceptación en el mercado financiero.



Por su parte, Europa, no tiene planes para regular el Bitcoin, al menos por parte del Banco Central Europeo. Esto muestra una actitud positiva en general, lo que favorece que algunas empresas relacionadas con criptomonedas estén pensando en mudar sus sedes a países de ese continente.



En el mismo orden de ideas, Kaliningrad capital de la región más occidental de Rusia, y una de las ciudades que albergará la copa del mundo FIFA 2018 espera recibir a los equipos de Bélgica, España, Inglaterra, Serbia, Suiza, Croacia, Marruecos y Nigeria, la cita para todos los amantes del deporte se dará entre el 14 de junio y el 15 de julio, y los hoteles de Kaliningrad, junto con un proveedor de pagos, ofrecen habitaciones de hotel pagando con Bitcoin.



Todo esto avizora que a corto plazo ante la recuperación del mercado es probable que las criptomonedas, y en especialmente el Bitcoin, acaben aumentando de valor, por algo siguen invirtiendo en él, pues crece la confianza y el optimismo en el valor del Bitcoin.