El cruce de la muerte amenaza con hundir el bitcoin hasta 2.800 dólares

A todos aquellos que "predican" que las criptodivisas no valen nada, es aire, una estafa, burbuja, etc... no tienen ningún argumento que sostenga esas afirmaciones; las criptodivisas son SOFTWARE SEÑORES. ¿Acaso afirmais que el software y los servicios que proporciona no vale nada?(por si alguien no lo sabe aún, uno de los propósitos de este software es eliminar intermediarios, entre otros) Entonces, según esta premisa, plataformas como Amazon, Google, Netflix, TODA la industria de videojuegos y un largo etc. no vale nada... me da un poco de pena este tipo de afirmaciones (como desarrollador de sofware que soy).



Esta claro que en el ecosistema de criptodivisas y proyectos relacionados con ellas hay una diversidad brutal y que una parte de proyectos (en mi opinión una gran parte) no llegará a nada (por inviabilidad del proyecto, mala gestión, etc.), pero esto es algo que se da en TODOS los mercados.