Allianz: "La burbuja del bitcoin empequeñece a las que quedan por debajo"

"Bajo nuestro punto de vista, su valor intrínseco debe ser cero"

Foto de archivo



El precio del bitcoin es una burbuja y antes o después tendrá que explotar. Al menos eso es lo que opina Stefan Hofrichter, economista de Allianz Global Investors. La criptomoneda no tiene valor, aunque el blockchain sea una tecnología muy útil, el bitcoin no es la mejor forma de dar valor a esa tecnología, afirma la mayor aseguradora de Europa. Ayer mismo, el BCE señaló que el bitcoin no será la solución al fin del efectivo, aunque puede ser una señal de cambio.

"Los movimientos de precios hiperbólicos del bitcoin desde su comienzo a principios de 2009 han sido muy similares a las burbujas. Cuando se compara la media de precios en cinco años del bitcoin (ajustado por la inflación) con el de las burbujas de activos anteriores, el bitcoin empequeñece a los subcampeones: la burbuja de la Compañía de las Indicas de 1720 y la de los Tulipanes en los Países Bajos de 1637. Y entre los ejemplos más recientes, el bitcoin supera con creces la burbuja tecnológica de la década de 1990 y la burbuja de Japón de la década de 1980", explica el analista de la aseguradora germana.

"Bajo nuestro punto de vista, su valor intrínseco debe ser cero", afirma Stefan Hofrichter, al frente de la división de economía y estrategia global de la compañía. El analista destaca que no hay respaldo ni a quien reclamar y tampoco "genera ningún flujo de ingresos".

"Aunque se podría tener la misma discusión sobre el oro, éste ha sido ampliamente aceptado como una reserva de valor durante más de dos mil años, en comparación con el escaso recorrido del bitcoin", asegura Hofrichter.

Además, la criptomoneda más grande del mundo "cumple todos los requisitos" de los criterios para cualquier burbuja de activos, como la sobreventa o la creencia de que supone una 'nueva era' para la economía mundial.

Sin embargo, aunque la burbuja estalle de peor forma posible o incluso si el bitcoin llega a desparecer "tendría pocos efectos el mundo real, ya que el mercado para esta criptomoneda es aún bastante pequeño en tamaño. Como resultado, creemos que los riesgos para la estabilidad financiera derivados del bitcoin son insignificantes, al menos hasta el día de hoy".

La blockchain sí vale

A pesar de nuestras preocupaciones sobre el bitcoin, su tecnología subyacente, la blockchain (o ledger distribuido) claramente tiene sus ventajas potenciales, entre las que destacan la posibilidad reducir significativamente los costes de verificación de transacciones y redes.

Esto está impulsando a una variedad de instituciones financieras, incluidos los bancos centrales, a explorar la blockchain más de cerca y evaluar aplicaciones prácticas, incluida la realización de transacciones financieras.

