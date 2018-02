El bitcoin recupera los 11.000 dólares a pesar del asedio de grandes instituciones

El bitcoin se revaloriza más de un 85% desde mínimos de este año

S&P: "Las criptodivisas no son un activo, son una apuesta especulativa"

BCE: "Los hacker pueden robar bitcoins, no hay protección legal"

El bitcoin ha superado de nuevo los 11.000 dólares por unidad. La criptodivisa digital más importante no alcanzaba esta cota desde finales de enero de este mismo año. La montaña rusa sigue activa: tras haber perdido los 6.000 dólares este mismo mes de febrero, el bitcoin suma ya una revalorización del 85% desde esos mínimos. Esta subida se produce a pesar de las advertencias vertidas por el Banco Central Europeo (BCE) o la agencia de calificación Standard & Poor's, que hoy mismo ha publicado una nota asegurando que las criptodivisas no son un activo, sino "una apuesta especulativa".

En la sesión presente, el bitcoin sube alrededor de un 6% y se coloca en el entorno de los 11.100 dólares por unidad, mientras que ethereum avanza un 2,84% y ya roza los 1.000 dólares, según datos de Coindesk. Por otro lado, litecoin también se suma a la fiesta y alcanza los 223 dólares con subidas superiores al 3%.

Aunque este tipo de activos están ganando peso en el mundo de las finanzas, su implantación aún se encuentra en ciernes y su peso a nivel global es escaso. Desde S&P creen su influencia en los mercados globales es escasa, por lo que un descalabro de las criptodivisas tendría "un efecto insignificante en la estabilidad de los mercados financieros".

El asedio de las instituciones

Las criptodivisas siguen vivas a pesar de la hostilidad mostrada por los organismos encargados de la regulación financiera como el BCE, que la semana pasada publicó una nota en su web en la que destacaban que estos activos digitales "son virtuales, pero no son divisas".

Los economistas del banco central destacan que "nadie respalda a las criptodivisas, ninguna autoridad pública emite bitcoins. Cuando tú tiene un billete de diez euros, por ejemplo, el BCE garantiza el derecho a pagar con él en cualquier país de la Eurozona. Sin embargo, nadie asegura el uso del bitcoin ni que vaya a conservar su valor".

El BCE termina señalando que no es un medio de pago aceptado de forma general, que los usuarios no están protegidos, "es posible que los hackers roben bitcoins. Si esto ocurre, no gozarás de la protección legal". Además es un activo muy volátil por lo que no puede ser una buena herramienta de depósito de valor, "su precio se dispara y se hunde de forma dramática en periodos muy cortos de tiempo".

Desde S&P han publicado hoy una nota que define a las criptodivisas como "una apuesta especulativa". En línea con el BCE, los economistas de la agencia de rating inciden en que las divisas digitales no cumplen los requisitos para se una divisa, "ni son un medio de cambio efectivo ni un depósito de valor estable".

Además, "las criptodivisas presenta muchas de las características tradicionales de una burbuja". No obstante, aún es muy difícil dirimir el futuro de las criptodivisas.

Decenas de bancos centrales y organismos reguladores han advertido sobre los peligros de las criptodivisas. Sin embargo, estos activos siguen vivos y siguen siendo el foco de atención de muchos inversores que pretenden hacer dinero de forma rápida o que confían en las criptodivisas como futuro medio de pago, gracias a la descentralización y a la tecnología que subyace en estos activos, la blockchain.

