Bitcoin y otras criptodivisas quedan 'atrapadas' temporalmente en la plataforma Binance

La plataforma de compra y venta de criptodivisas Binance ha dejado de funcionar durante esta madrugada, lo que está impidiendo a los usuarios mover o comerciar con sus criptodivisas. No obstante, este contratiempo no está impidiendo que las divisas digitales reboten en la sesión presente, con el bitcoin subiendo alrededor de un 11% hasta el entorno de los 8.462 dólares por unidad.

La firma ha negado que haya sido pirateado. Fuentes de esta plataforma aseguran que después de una actualización del sistema algo ha fallado en el sistema, lo que impide comerciar o retirar fondos este jueves, según informan desde el diario Financial Times.

Esto supone un nuevo varapalo para el mundo de las criptodivisas y su seguridad. Los expertos citan siempre este aspecto como una de las grandes debilidades de divisas digitales como bitcoin o ether. Las plataformas o monederos digitales que custodian estos activos han sido hackeados y colapsados en decenas de ocasiones durante los últimos años.

Binance, con sede en Hong Kong, anunció hace unos que "debido a un aumento significativo en los usuarios y la actividad comercial, Binance iba a necesitar extender la actualización del sistema".

Mientras que la actualización del sistema estuviese en marcha no se iban a poder "retirar los fondos ni realizar transacciones durante este período, porque iban a permancer suspendidos".

Zhao Changpeng, director ejecutivo, ha explicado en Twitter que Binance ha experimentado un "problema de servidor en la base de datos de réplicas, lo que causa que algunos datos no estén sincronizados". Hasta que la plataforma y el nuevo sistema "vuelva a sincronizar completamente desde la central". Aunque ha asegurado que "no se van a perder datos".

Still waiting on data copy, it will take a while, another 10 hrs at the current estimate. Due to the unexpected length of time, we will allow 30 mins for people to withdraw orders before trading resumes when system is back.