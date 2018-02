¿Puede el bitcoin llegar a ser un Amazon? El estallido de la burbuja revolucionará las criptodivisas

Los bancos están muy preocupados porque los proyectos empresariales más innovadores se están financiando con criptodivisas y ellos no se están comiendo una rosca. Es como si les estuvieran sacando de la fiesta en la que está la gente que marca el futuro y les mandaran a las fiestas revival donde cada noche parece otro día de la marmota.



El bitcoin sí aporta un valor por sí mismo. Es lo que los detractores no terminan de ver. Se trata de una contabilidad perfecta e inmutable, donde no hay lugar para contabilidades B ni para muchos intermediarios que (estos sí) no tienen ningún valor intrínseco. Realmente convierte a muchos en obsoletos artesanos de un milenio recién caducado. La genialidad no está en que sean digitales. El dinero fíat ya es digital, ya son unos y ceros. La clave está en que para destruir esa contabilidad, habría que hackear más de la mitad de los ordenadores involucrados, lo cual es de facto imposible. Eso convierte a la blockchain en el soporte financiero más perfecto y robusto que pueda crear el ser humano... esto ciertamente molesta a aquellos que les gusta mover los hilos aprovechando las imperfecciones del fiat.



En la historia evolutiva, la criptodivisa es el estadio evolutivo superior. Funcionar con una moneda fiat emitida por una impresora gubernamental a criterio del político de turno, nos va a parecer, en el plazo de una década, entre primitivo, perverso y demencial.



“Si la gente entendiese cómo funciona nuestro sistema financiero, creo que habría una revolución antes de mañana”, Henry Ford.