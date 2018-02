Sólo los mineros más duros y eficientes sobrevivirán a la debacle del bitcoin

El mundo al revés... para aquellos que hablan de humo. Pensad que todas las criptodivisas están sirviendo de financiación para poner en marcha los proyectos tecnológicos más innovadores que ahora mismo se están gestando. Así que todos aquellos que insisten en que no hay valor ni nada detrás de las criptodivisas, debieran revisar un montón de prejuicios que sí que son humo que no les deja ver lo que realmente está sucediendo.



Muy al contrario, se está emitiendo/imprimiendo mucho dinero que a su vez se está utilizando para comprar e inflar los precios de activos. Un ejemplo, la compra masiva acciones de Apple por parte del Banco Central de Suiza. O la propia recompra de acciones desde la propia empresa. ESO SÍ ES HUMO. La bolsa ha subido mucho con inyección de dinero gratuito... dinero que no tiene nada detrás.



Mientras tanto el valor empresarial y tecnológico que se genera en torno al universo de las criptomonedas es contemplado con frustración por los bancos ya que es territorio al que ellos ya no tiene acceso. Por esto, ellos y sus títeres son los que más se están quejando en los medios. Necesitan retomar las riendas y recuperar el trono que les han usurpado.